На Украине возбудили дело против чиновников ГСЧС после гибели главы МВД
На Украине возбудили дело против пятерых чиновников ГСЧС из-за гибели руководства МВД
© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
© AP Photo / Daniel Cole
На месте падения вертолета в Броварах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности полетов" заведено против пятерых должностных лиц госслужбы Украины по ЧС после авиакатастрофы, к которой погибло руководство МВД, сообщили в телеграм-канале украинского офиса генпрокурора.
"Предъявили подозрение пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Должностным лицам управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб. Начальнику Службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.
По информации ведомства, чиновники госслужбы по ЧС привлекли к перевозке руководства МВД вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.
"При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов его не отменил и не перенес вылет", - пояснили в офисе генпрокурора.
В ведомстве отметили, что из-за сложных погодных условий, полет выполнялся на предельно низкой высоте - меньшей, чем высота зданий на маршруте движения. "Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей, вследствие отсутствия необходимых навыков", - добавили в офисе генпрокурора.
Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
В марте украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что данные "черного ящика" из разбиравшегося вертолета были расшифрованы во Франции и переданы Киеву. В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.