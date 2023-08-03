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На Украине возбудили дело против чиновников ГСЧС после гибели главы МВД - РИА Новости, 03.08.2023
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13:45 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887957236.html
На Украине возбудили дело против чиновников ГСЧС после гибели главы МВД
На Украине возбудили дело против чиновников ГСЧС после гибели главы МВД - РИА Новости, 03.08.2023
На Украине возбудили дело против чиновников ГСЧС после гибели главы МВД
Уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности полетов" заведено против пятерых должностных лиц госслужбы Украины по ЧС после авиакатастрофы, к которой РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:45
2023-08-03T13:45
в мире
украина
бровары
денис монастырский
мвд украины
евгений енин
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности полетов" заведено против пятерых должностных лиц госслужбы Украины по ЧС после авиакатастрофы, к которой погибло руководство МВД, сообщили в телеграм-канале украинского офиса генпрокурора. "Предъявили подозрение пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Должностным лицам управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб. Начальнику Службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. По информации ведомства, чиновники госслужбы по ЧС привлекли к перевозке руководства МВД вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов. "При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов его не отменил и не перенес вылет", - пояснили в офисе генпрокурора. В ведомстве отметили, что из-за сложных погодных условий, полет выполнялся на предельно низкой высоте - меньшей, чем высота зданий на маршруте движения. "Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей, вследствие отсутствия необходимых навыков", - добавили в офисе генпрокурора. Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей. В марте украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что данные "черного ящика" из разбиравшегося вертолета были расшифрованы во Франции и переданы Киеву. В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.
https://ria.ru/20230124/krushenie-1847068284.html
https://ria.ru/20230201/kolomoyskiy-1848899628.html
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851245949.html
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в мире, украина, бровары, денис монастырский, мвд украины, евгений енин
В мире, Украина, Бровары, Денис Монастырский, МВД Украины, Евгений Енин
На Украине возбудили дело против чиновников ГСЧС после гибели главы МВД

На Украине возбудили дело против пятерых чиновников ГСЧС из-за гибели руководства МВД

© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Daniel Cole
На месте падения вертолета в Броварах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности полетов" заведено против пятерых должностных лиц госслужбы Украины по ЧС после авиакатастрофы, к которой погибло руководство МВД, сообщили в телеграм-канале украинского офиса генпрокурора.
"Предъявили подозрение пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Должностным лицам управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируется нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб. Начальнику Службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.
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По информации ведомства, чиновники госслужбы по ЧС привлекли к перевозке руководства МВД вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.
"При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов его не отменил и не перенес вылет", - пояснили в офисе генпрокурора.
В ведомстве отметили, что из-за сложных погодных условий, полет выполнялся на предельно низкой высоте - меньшей, чем высота зданий на маршруте движения. "Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей, вследствие отсутствия необходимых навыков", - добавили в офисе генпрокурора.
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Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
В марте украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что данные "черного ящика" из разбиравшегося вертолета были расшифрованы во Франции и переданы Киеву. В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.
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В миреУкраинаБроварыДенис МонастырскийМВД УкраиныЕвгений Енин
 
 
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