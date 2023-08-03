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В СНБО Украины заявили, что "никакого графика" наступления нет - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:41 03.08.2023 (обновлено: 07:43 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887893222.html
В СНБО Украины заявили, что "никакого графика" наступления нет
В СНБО Украины заявили, что "никакого графика" наступления нет - РИА Новости, 03.08.2023
В СНБО Украины заявили, что "никакого графика" наступления нет
У Киева нет никакого "графика контрнаступления", заявил секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире ТСН. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T04:41
2023-08-03T07:43
специальная военная операция на украине
киев
украина
алексей данилов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. У Киева нет никакого "графика контрнаступления", заявил секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире ТСН.&quot;Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика (наступления. — Прим. ред.) не существует. У нас натовская система, &lt;...&gt; и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи&quot;, — сказал Данилов.Он также указал на огромное количество мин."Если раньше была надежда, что можно это сделать (преодолеть расстояние. — Прим. ред.) благодаря технике, которая была предоставлена партнерами, то сегодня очень много участков &lt;...&gt; преодолевается пешком", — добавил Данилов. Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников отметился заявлением, что украинское наступление отстает от графика, но идет согласно плану. При этом сам Данилов в конце июня заявлял, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения". Спустя полмесяца — уже 14 июля — глава СНБО призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Украины на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные утраты подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность российских минных полей. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230802/vsu-1887860738.html
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киев, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
В СНБО Украины заявили, что "никакого графика" наступления нет

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии графика наступления ВСУ

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. У Киева нет никакого "графика контрнаступления", заявил секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире ТСН.
«

"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика (наступления. — Прим. ред.) не существует. У нас натовская система, <...> и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи", — сказал Данилов.

Он также указал на огромное количество мин.
"Если раньше была надежда, что можно это сделать (преодолеть расстояние. — Прим. ред.) благодаря технике, которая была предоставлена партнерами, то сегодня очень много участков <...> преодолевается пешком", — добавил Данилов.
Украинские солдаты ремонтируют танк Леопард-2 на позиции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
СМИ: ВСУ в первые две недели наступления потеряли пятую часть вооружения
Вчера, 18:59
Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников отметился заявлением, что украинское наступление отстает от графика, но идет согласно плану. При этом сам Данилов в конце июня заявлял, что хотел бы, чтобы украинское контрнаступление шло быстрее, но "так бывает только в сказках". Он также призывал "набраться терпения". Спустя полмесяца — уже 14 июля — глава СНБО призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Украины на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные утраты подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность российских минных полей. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
СМИ: ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении
Вчера, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ мире
 
 
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