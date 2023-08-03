https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

От слов к делу: США готовы к закрытию украинского проекта

От слов к делу: США готовы к закрытию украинского проекта - РИА Новости, 03.08.2023

От слов к делу: США готовы к закрытию украинского проекта

Вчерашний день выдался напряженным для киевской пропаганды, которой пришлось экстренно объяснять своей аудитории, что Запад вовсе не сливает Незалежную. Нервную РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:00

2023-08-03T08:00

2023-08-03T08:00

аналитика

украина

джо байден

сша

тайвань

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Вчерашний день выдался напряженным для киевской пропаганды, которой пришлось экстренно объяснять своей аудитории, что Запад вовсе не сливает Незалежную. Нервную реакцию там вызвал инсайд Financial Times, согласно которому Джо Байден намерен провести через конгресс финансирование вооружения для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.Украинские опасения вполне понятны: а ну как в рамках общего бюджета Штаты начнут перекачивать средства, предназначенные для Киева, в пользу Тайбэя, а в итоге и вовсе бросят Украину на произвол судьбы и на съедение Москвы.Надо отметить, что заверения ЦИПсО, что все совсем не так, что западная и конкретно американская поддержка Украины непоколебима, подкреплялись рядом вполне здравых аргументов. Сводятся они к идее, что данная комбинация Белого дома по (частичному) объединению украинского и тайваньского финансовых прожектов, по сути, носит тактический и в основном внутриамериканский характер.Дело в том, что палату представителей конгресса контролируют республиканцы, для которых политика США в отношении Украины (а вернее, все более очевидный ее провал, грозящий обернуться геополитической катастрофой) является одним из главных объектов критики в отношении действующей администрации. Причем чем ближе к выборам (до которых остался год с небольшим), тем более яростной и непримиримой по отношению Байдену и его украинскому курсу становится позиция оппонентов. Торпедирование в конгрессе соответствующих решений, разумеется, входит в пакет, а важнейшим доводом является ссылка на Китай как главную угрозу Америке, вместо эффективного противодействия которому США увязли в бесперспективном бодании с Россией на Украине.Присоединение тайваньской темы к украинской действительно разумно с точки зрения аппаратно-бюрократических игрищ: вы, конгрессмены-республиканцы, хотели более активной поддержки Тайваня — вот вам, пожалуйста, но в одном пакете с Украиной. В такой конфигурации отказ от поддержки инициативы становится затруднителен даже для самых жестких противников Байдена.Так что успокаивающие мантры Киева выглядят вполне убедительно на первый взгляд. На второй же — ситуация гораздо сложнее. Ведь если озвученные журналистами планы Байдена считать тактическим шагом, то в рамках какой стратегии он сделан?А вот со стратегической точки зрения Украине радоваться совершенно нечему.Китай — действительно для американцев противник номер один. То, что Штаты оказались втянуты в украинский кризис гораздо сильнее, нежели планировали, только осложняет для них ситуацию, но никак не меняет существо дела. И полноценно переключаться на азиатское направление им придется, потому что сил и ресурсов на участие в двух масштабных конфликтах у них просто физически нет. При этом Вашингтон оказался в ловушке собственной политики. Государственные системы, тем более столь гигантские, обладают колоссальной инерцией. Они очень медлительны и неповоротливы, когда встает вопрос о кардинальной смене стратегии и направления движения. Их первоначальные планы в отношении России предусматривали стремительное обрушение нашей страны, причем относительно небольшими усилиями и затратами. Вместо этого за полтора года они постепенно погрузились в конфликт куда глубже, нежели планировали и хотели.К тому же нельзя забывать про великую американскую коррупцию. За прошедшее время в Вашингтоне сложился целый конгломерат бюрократических и бизнес-структур, пилящих на Украине астрономические суммы. Они успешно присосались к соответствующим финансовым потокам и, разумеется, совершенно не заинтересованы в смене государственной политики, пусть даже это идет вразрез с национальными интересами и планами, прописанными в многочисленных внешнеполитических стратегиях. А уж про силу лоббизма и пресловутого глубинного государства в США мы за последние годы узнали многое.План по объединению украинских и тайваньских бюджетов позволяет среди прочего изящно разрешить возникшую коллизию: "нужные" люди получат возможность переключить свою активность на азиатское направление с сохранением финансовой заинтересованности — и тем самым потеряют интерес в продолжении и лоббировании киевской авантюры.В результате инициатива Белого дома имеет серьезные шансы убить куда больше двух зайцев и стать твердой кочкой, которая позволит США таки выбраться из украинского болота. Стоит отметить, что "кочка" эта далеко не первая: медийная кампания по сливу Украины уже в разгаре.

https://ria.ru/20230802/polsha-1887820812.html

https://ria.ru/20230722/udar-1885631476.html

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

украина

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аналитика, украина, джо байден, сша, тайвань