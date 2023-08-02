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FT: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины - РИА Новости, 02.08.2023
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09:46 02.08.2023 (обновлено: 09:52 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/tayvan-1887725531.html
FT: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины
FT: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины - РИА Новости, 02.08.2023
FT: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины
Президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины, пишет... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:46
2023-08-02T09:52
в мире
тайвань
сша
китай
джо байден
марк милли
нэнси пелоси
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Белый дом попросит конгресс профинансировать вооружения для Тайваня в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины", - пишет издание. Как отмечается, запрос Белого дома направлен на ускорение поставок оружия Тайваню на фоне якобы растущей угрозы со стороны Пекина. Согласно данным источников, американское Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия. В случае принятия Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, отмечает издание. Ожидается, что Белый дом отправит соответствующий запрос уже в августе. Financial Times отмечает, что Белый дом отказался комментировать или раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов. В середине июля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. По словам Милли, в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и в той технике, которая может наносить удары по морским целям с земли. Он добавил, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности".
https://ria.ru/20230802/tayvan-1887716144.html
https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886759670.html
https://ria.ru/20230727/tayvan-1886571355.html
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в мире, тайвань, сша, китай, джо байден, марк милли, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, США, Китай, Джо Байден, Марк Милли, Нэнси Пелоси
FT: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины

Байден попросит у конгресса финансирования оружия для Тайваня в рамках бюджета для Киева

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Белый дом попросит конгресс профинансировать вооружения для Тайваня в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины", - пишет издание.
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Как отмечается, запрос Белого дома направлен на ускорение поставок оружия Тайваню на фоне якобы растущей угрозы со стороны Пекина.
Согласно данным источников, американское Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия. В случае принятия Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, отмечает издание.
Ожидается, что Белый дом отправит соответствующий запрос уже в августе.
Financial Times отмечает, что Белый дом отказался комментировать или раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.
Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов.
В середине июля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. По словам Милли, в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и в той технике, которая может наносить удары по морским целям с земли. Он добавил, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности".
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