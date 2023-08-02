https://ria.ru/20230802/tayvan-1887725531.html

FT: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины

FT: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины - РИА Новости, 02.08.2023

FT: Байден попросит конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины

Президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины, пишет... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:46

2023-08-02T09:46

2023-08-02T09:52

в мире

тайвань

сша

китай

джо байден

марк милли

нэнси пелоси

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Белый дом попросит конгресс профинансировать вооружения для Тайваня в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины", - пишет издание. Как отмечается, запрос Белого дома направлен на ускорение поставок оружия Тайваню на фоне якобы растущей угрозы со стороны Пекина. Согласно данным источников, американское Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия. В случае принятия Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, отмечает издание. Ожидается, что Белый дом отправит соответствующий запрос уже в августе. Financial Times отмечает, что Белый дом отказался комментировать или раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов. В середине июля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. По словам Милли, в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и в той технике, которая может наносить удары по морским целям с земли. Он добавил, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности".

https://ria.ru/20230802/tayvan-1887716144.html

https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886759670.html

https://ria.ru/20230727/tayvan-1886571355.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, сша, китай, джо байден, марк милли, нэнси пелоси