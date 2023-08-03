Рейтинг@Mail.ru
"Зеленский сошел с ума". НАТО решила покончить со своим детищем - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.08.2023 (обновлено: 08:02 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887831756.html
"Зеленский сошел с ума". НАТО решила покончить со своим детищем
"Зеленский сошел с ума". НАТО решила покончить со своим детищем - РИА Новости, 03.08.2023
"Зеленский сошел с ума". НАТО решила покончить со своим детищем
Киев вновь раздражает западных партнеров — на сей раз скандал разгорается на польском направлении. В Варшаве сочли неприемлемым то, что украинские власти... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:00
2023-08-03T08:02
украина
киев
польша
джо байден
владимир зеленский
нато
twitter
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab4777202055d37216ddca8f47e4fb10.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. Киев вновь раздражает западных партнеров — на сей раз скандал разгорается на польском направлении. В Варшаве сочли неприемлемым то, что украинские власти вызвали на ковер посла Польши. Недовольство ощущается и за океаном.Обмен упрекамиПоводом для конфликта послужило высказывание главы президентского Бюро международной политики Польши Марцина Пшидача. Выступая в национальном телеэфире, он прокомментировал проблему зерновых поставок и двусторонние отношения. По его словам, Киеву "стоило бы оценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".После этого украинский МИД вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого. Ему указали, что "заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы". Польское дипведомство тут же выразило протест украинскому послу в Варшаве Василию Зварычу.Отреагировал и премьер-министр Матеуш Моравецкий — на странице в Twitter назвал поведение киевских властей недопустимым. "В международной политике — в условиях продолжающегося противостояния и с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, — таких ошибок быть не должно", — подчеркнул он.Робкое примирениеВладимир Зеленский, несколько часов игнорировавший разгорающийся дипломатический скандал, все же вмешался. "Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. &lt;…&gt; Но сейчас видим разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции — выше фундаментальных интересов народов", — написал он в Twitter. И добавил: Украина ценит "историческую поддержку Польши", а "эмоциям точно стоит остыть". Однако извиняться не стал.Несмотря на попытки Киева сгладить конфликт, обмен упреками может ухудшить двусторонние отношения. В Польше, которая из-за географической близости принимает основной поток украинских беженцев, все чаще возмущаются ситуацией. Власти уже урезали часть льгот переселенцам, но проблемы лишь множатся. Например, весной стало известно о намерении польской службы соцобеспечения вернуть часть пособий, выплаченных украинцам. Многие из них, как утверждается, получив деньги, просто уезжали из страны. Как следствие — поляки недовольны и на бытовом уровне, и на политическом. В частности, согласно соцопросам, почти половина местного населения не хотела бы видеть Украину в НАТО.Растущее недовольствоВаршава — далеко не единственный союзник, разозленный риторикой Киева. Еще осенью прошлого года со ссылками на источники в американском Белом доме поступали сообщения: президенту США Джо Байдену тяжело даются телефонные разговоры с "неблагодарным" Зеленским."Американский народ был довольно щедрым, а его администрация и военные усердно работали, чтобы помочь Украине, сказал он (Байден. — Прим. ред.), повысив голос, — приводило детали одной из бесед издание NBC News. — И Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности".Летом на полях саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский заочно схлестнулся на ту же тему с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Тот ранее говорил, что Киев мог бы активнее высказывать признательность за помощь. "Просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", — прокомментировал слова британца президент Украины.Наконец, на Западе вызывает раздражение не только отсутствие признательности, но и постоянные новые "пожелания" от Киева. Как сообщает телеканал CNBC, в Белом доме откровенно разозлились на требования Зеленского проявлять больше уважения к Украине в связи с приглашением его на летний саммит НАТО. Он то хотел ехать туда, но лишь при определенных гарантиях, то намекал на бойкот. В США же сосредоточены не на церемониальных жестах, а на конкретных шагах — вроде рекомендаций по ведению боевых действий. Но их Киев игнорирует, отмечает канал и делает вывод: украинским властям всегда будет мало предоставленной поддержки.Киевское сумасшествиеЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что представители НАТО не оставляют попыток привести президента Украины в чувство. "Зеленский и его команда как будто находятся в параллельной реальности. Они возомнили себя субъектами международных отношений. Сначала недовольство продемонстрировали Великобритания и США, теперь об этом заговорили в Польше. Видимо, дальше возмущаться начнут страны Балтии, Кипр и Северная Македония. Тем самым Зеленского стараются вернуть с небес на землю, но он упорно сопротивляется", — поясняет Денисов.По его словам, лидер любого государства хочет, чтобы у его страны было как можно больше суверенитета, но у Украины нет для этого никаких предпосылок. Экономика республики и ее военная машина не продержатся и нескольких месяцев, если Запад перестанет помогать. Даже без публичной политической поддержки Зеленскому будет тяжело удерживать власть в своих руках. Как полагает Денисов, если Киев не изменит внешнюю политику, партнеры могут сократить помощь и начнут активнее искать пути мирного урегулирования конфликта.В свою очередь, политолог Александр Дудчак объясняет реакцию стран Запада провалом контрнаступления ВСУ. "Им не нравится ход боевых действий, а тут еще Зеленский просит дать больше денег, оружия и снарядов и обвиняет партнеров в нерасторопности. Как будто это они во всем виноваты", — отмечает эксперт.В связи с этим он не исключает, что президенту Украины могут сменить имидж с "героя сопротивления российской агрессии" на сакральную жертву. После этого Запад перезагрузит отношения с Киевом и начнет думать, как быть дальше.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html
https://ria.ru/20230609/nato-1877003872.html
украина
киев
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bd943be4c56681944c608568893108d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, польша, джо байден, владимир зеленский, нато, twitter, вооруженные силы украины, политика
Украина, Киев, Польша, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Twitter, Вооруженные силы Украины, Политика

"Зеленский сошел с ума". НАТО решила покончить со своим детищем

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. Киев вновь раздражает западных партнеров — на сей раз скандал разгорается на польском направлении. В Варшаве сочли неприемлемым то, что украинские власти вызвали на ковер посла Польши. Недовольство ощущается и за океаном.

Обмен упреками

Поводом для конфликта послужило высказывание главы президентского Бюро международной политики Польши Марцина Пшидача. Выступая в национальном телеэфире, он прокомментировал проблему зерновых поставок и двусторонние отношения. По его словам, Киеву "стоило бы оценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".
© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
После этого украинский МИД вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого. Ему указали, что "заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы". Польское дипведомство тут же выразило протест украинскому послу в Варшаве Василию Зварычу.
Отреагировал и премьер-министр Матеуш Моравецкий — на странице в Twitter назвал поведение киевских властей недопустимым. "В международной политике — в условиях продолжающегося противостояния и с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, — таких ошибок быть не должно", — подчеркнул он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Литве приготовиться. США объяснили, чем обернется вступление Украины в НАТО
11 июля, 08:00

Робкое примирение

Владимир Зеленский, несколько часов игнорировавший разгорающийся дипломатический скандал, все же вмешался. "Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. <…> Но сейчас видим разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции — выше фундаментальных интересов народов", — написал он в Twitter. И добавил: Украина ценит "историческую поддержку Польши", а "эмоциям точно стоит остыть". Однако извиняться не стал.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
Несмотря на попытки Киева сгладить конфликт, обмен упреками может ухудшить двусторонние отношения. В Польше, которая из-за географической близости принимает основной поток украинских беженцев, все чаще возмущаются ситуацией. Власти уже урезали часть льгот переселенцам, но проблемы лишь множатся. Например, весной стало известно о намерении польской службы соцобеспечения вернуть часть пособий, выплаченных украинцам. Многие из них, как утверждается, получив деньги, просто уезжали из страны. Как следствие — поляки недовольны и на бытовом уровне, и на политическом. В частности, согласно соцопросам, почти половина местного населения не хотела бы видеть Украину в НАТО.

Растущее недовольство

Варшава — далеко не единственный союзник, разозленный риторикой Киева. Еще осенью прошлого года со ссылками на источники в американском Белом доме поступали сообщения: президенту США Джо Байдену тяжело даются телефонные разговоры с "неблагодарным" Зеленским.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
"Американский народ был довольно щедрым, а его администрация и военные усердно работали, чтобы помочь Украине, сказал он (Байден. — Прим. ред.), повысив голос, — приводило детали одной из бесед издание NBC News. — И Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности".
Летом на полях саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский заочно схлестнулся на ту же тему с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Тот ранее говорил, что Киев мог бы активнее высказывать признательность за помощь. "Просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", — прокомментировал слова британца президент Украины.
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Наконец, на Западе вызывает раздражение не только отсутствие признательности, но и постоянные новые "пожелания" от Киева. Как сообщает телеканал CNBC, в Белом доме откровенно разозлились на требования Зеленского проявлять больше уважения к Украине в связи с приглашением его на летний саммит НАТО. Он то хотел ехать туда, но лишь при определенных гарантиях, то намекал на бойкот. В США же сосредоточены не на церемониальных жестах, а на конкретных шагах — вроде рекомендаций по ведению боевых действий. Но их Киев игнорирует, отмечает канал и делает вывод: украинским властям всегда будет мало предоставленной поддержки.

Киевское сумасшествие

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что представители НАТО не оставляют попыток привести президента Украины в чувство. "Зеленский и его команда как будто находятся в параллельной реальности. Они возомнили себя субъектами международных отношений. Сначала недовольство продемонстрировали Великобритания и США, теперь об этом заговорили в Польше. Видимо, дальше возмущаться начнут страны Балтии, Кипр и Северная Македония. Тем самым Зеленского стараются вернуть с небес на землю, но он упорно сопротивляется", — поясняет Денисов.
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский
По его словам, лидер любого государства хочет, чтобы у его страны было как можно больше суверенитета, но у Украины нет для этого никаких предпосылок. Экономика республики и ее военная машина не продержатся и нескольких месяцев, если Запад перестанет помогать. Даже без публичной политической поддержки Зеленскому будет тяжело удерживать власть в своих руках. Как полагает Денисов, если Киев не изменит внешнюю политику, партнеры могут сократить помощь и начнут активнее искать пути мирного урегулирования конфликта.
В свою очередь, политолог Александр Дудчак объясняет реакцию стран Запада провалом контрнаступления ВСУ. "Им не нравится ход боевых действий, а тут еще Зеленский просит дать больше денег, оружия и снарядов и обвиняет партнеров в нерасторопности. Как будто это они во всем виноваты", — отмечает эксперт.
В связи с этим он не исключает, что президенту Украины могут сменить имидж с "героя сопротивления российской агрессии" на сакральную жертву. После этого Запад перезагрузит отношения с Киевом и начнет думать, как быть дальше.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
"Пустят их в расход". Какие страны НАТО могут вторгнуться на Украину
9 июня, 08:00
 
УкраинаКиевПольшаДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОTwitterВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала