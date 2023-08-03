"Зеленский сошел с ума". НАТО решила покончить со своим детищем
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. Киев вновь раздражает западных партнеров — на сей раз скандал разгорается на польском направлении. В Варшаве сочли неприемлемым то, что украинские власти вызвали на ковер посла Польши. Недовольство ощущается и за океаном.
Обмен упреками
Поводом для конфликта послужило высказывание главы президентского Бюро международной политики Польши Марцина Пшидача. Выступая в национальном телеэфире, он прокомментировал проблему зерновых поставок и двусторонние отношения. По его словам, Киеву "стоило бы оценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".
© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
После этого украинский МИД вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого. Ему указали, что "заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы". Польское дипведомство тут же выразило протест украинскому послу в Варшаве Василию Зварычу.
Отреагировал и премьер-министр Матеуш Моравецкий — на странице в Twitter назвал поведение киевских властей недопустимым. "В международной политике — в условиях продолжающегося противостояния и с учетом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, — таких ошибок быть не должно", — подчеркнул он.
Робкое примирение
Владимир Зеленский, несколько часов игнорировавший разгорающийся дипломатический скандал, все же вмешался. "Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. <…> Но сейчас видим разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции — выше фундаментальных интересов народов", — написал он в Twitter. И добавил: Украина ценит "историческую поддержку Польши", а "эмоциям точно стоит остыть". Однако извиняться не стал.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
Несмотря на попытки Киева сгладить конфликт, обмен упреками может ухудшить двусторонние отношения. В Польше, которая из-за географической близости принимает основной поток украинских беженцев, все чаще возмущаются ситуацией. Власти уже урезали часть льгот переселенцам, но проблемы лишь множатся. Например, весной стало известно о намерении польской службы соцобеспечения вернуть часть пособий, выплаченных украинцам. Многие из них, как утверждается, получив деньги, просто уезжали из страны. Как следствие — поляки недовольны и на бытовом уровне, и на политическом. В частности, согласно соцопросам, почти половина местного населения не хотела бы видеть Украину в НАТО.
Растущее недовольство
Варшава — далеко не единственный союзник, разозленный риторикой Киева. Еще осенью прошлого года со ссылками на источники в американском Белом доме поступали сообщения: президенту США Джо Байдену тяжело даются телефонные разговоры с "неблагодарным" Зеленским.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
"Американский народ был довольно щедрым, а его администрация и военные усердно работали, чтобы помочь Украине, сказал он (Байден. — Прим. ред.), повысив голос, — приводило детали одной из бесед издание NBC News. — И Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности".
Летом на полях саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский заочно схлестнулся на ту же тему с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Тот ранее говорил, что Киев мог бы активнее высказывать признательность за помощь. "Просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", — прокомментировал слова британца президент Украины.
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Наконец, на Западе вызывает раздражение не только отсутствие признательности, но и постоянные новые "пожелания" от Киева. Как сообщает телеканал CNBC, в Белом доме откровенно разозлились на требования Зеленского проявлять больше уважения к Украине в связи с приглашением его на летний саммит НАТО. Он то хотел ехать туда, но лишь при определенных гарантиях, то намекал на бойкот. В США же сосредоточены не на церемониальных жестах, а на конкретных шагах — вроде рекомендаций по ведению боевых действий. Но их Киев игнорирует, отмечает канал и делает вывод: украинским властям всегда будет мало предоставленной поддержки.
Киевское сумасшествие
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что представители НАТО не оставляют попыток привести президента Украины в чувство. "Зеленский и его команда как будто находятся в параллельной реальности. Они возомнили себя субъектами международных отношений. Сначала недовольство продемонстрировали Великобритания и США, теперь об этом заговорили в Польше. Видимо, дальше возмущаться начнут страны Балтии, Кипр и Северная Македония. Тем самым Зеленского стараются вернуть с небес на землю, но он упорно сопротивляется", — поясняет Денисов.
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский
По его словам, лидер любого государства хочет, чтобы у его страны было как можно больше суверенитета, но у Украины нет для этого никаких предпосылок. Экономика республики и ее военная машина не продержатся и нескольких месяцев, если Запад перестанет помогать. Даже без публичной политической поддержки Зеленскому будет тяжело удерживать власть в своих руках. Как полагает Денисов, если Киев не изменит внешнюю политику, партнеры могут сократить помощь и начнут активнее искать пути мирного урегулирования конфликта.
В свою очередь, политолог Александр Дудчак объясняет реакцию стран Запада провалом контрнаступления ВСУ. "Им не нравится ход боевых действий, а тут еще Зеленский просит дать больше денег, оружия и снарядов и обвиняет партнеров в нерасторопности. Как будто это они во всем виноваты", — отмечает эксперт.
В связи с этим он не исключает, что президенту Украины могут сменить имидж с "героя сопротивления российской агрессии" на сакральную жертву. После этого Запад перезагрузит отношения с Киевом и начнет думать, как быть дальше.