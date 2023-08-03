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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.08.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:24
2023-08-03T22:24
2023-08-03T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, потом ее отменили. В Харьковской области сигнал тревоги прозвучал в 21.42 (совпадает с мск). Тревогу в остальных указанных регионах объявили в 22.08. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
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в мире, украина, харьковская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Харьковской, Полтавской и еще трех областях