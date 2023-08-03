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В Петербурге во дворе нашли сгоревшее тело девушки - РИА Новости, 03.08.2023
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17:50 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/telo-1888032645.html
В Петербурге во дворе нашли сгоревшее тело девушки
В Петербурге во дворе нашли сгоревшее тело девушки - РИА Новости, 03.08.2023
В Петербурге во дворе нашли сгоревшее тело девушки
Тело девушки обнаружили во дворе одного из домов в Невском районе, по словам близких, погибшая говорила о секте и жаловалась на депрессию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:50
2023-08-03T17:50
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Тело девушки обнаружили во дворе одного из домов в Невском районе, по словам близких, погибшая говорила о секте и жаловалась на депрессию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 26-летней уроженки города. Ее тело было обнаружено в одном из дворов в Невском районе. Она там не прописана, и со слов близких, им этот адрес не знаком", - сообщил источник. По словам собеседника агентства, тело девушки было обнаружено очевидцами."Сейчас идет опрос свидетелей и близких погибшей. Ее родственница сообщила, что девушка связалась с "плохой компанией", употребляла наркотики, имела судимость. Также в последнее время жаловалась на то, что "кругом биороботы" и "у нее есть миссия, она участвует в проекте, это похоже на секту", - добавил источник.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам источника, внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. Официальным комментарием от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html
https://ria.ru/20210812/sektoved-1745424477.html
санкт-петербург
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге во дворе нашли сгоревшее тело девушки

В Петербурге во дворе нашли сгоревшее тело девушки, говорившей о секте и своей депрессии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Тело девушки обнаружили во дворе одного из домов в Невском районе, по словам близких, погибшая говорила о секте и жаловалась на депрессию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 26-летней уроженки города. Ее тело было обнаружено в одном из дворов в Невском районе. Она там не прописана, и со слов близких, им этот адрес не знаком", - сообщил источник. По словам собеседника агентства, тело девушки было обнаружено очевидцами.
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"Сейчас идет опрос свидетелей и близких погибшей. Ее родственница сообщила, что девушка связалась с "плохой компанией", употребляла наркотики, имела судимость. Также в последнее время жаловалась на то, что "кругом биороботы" и "у нее есть миссия, она участвует в проекте, это похоже на секту", - добавил источник.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам источника, внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано.
Официальным комментарием от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти РИА Новости пока не располагает.
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