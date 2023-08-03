https://ria.ru/20230803/telo-1888032645.html

В Петербурге во дворе нашли сгоревшее тело девушки

В Петербурге во дворе нашли сгоревшее тело девушки - РИА Новости, 03.08.2023

В Петербурге во дворе нашли сгоревшее тело девушки

Тело девушки обнаружили во дворе одного из домов в Невском районе, по словам близких, погибшая говорила о секте и жаловалась на депрессию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:50

2023-08-03T17:50

2023-08-03T17:50

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Тело девушки обнаружили во дворе одного из домов в Невском районе, по словам близких, погибшая говорила о секте и жаловалась на депрессию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 26-летней уроженки города. Ее тело было обнаружено в одном из дворов в Невском районе. Она там не прописана, и со слов близких, им этот адрес не знаком", - сообщил источник. По словам собеседника агентства, тело девушки было обнаружено очевидцами."Сейчас идет опрос свидетелей и близких погибшей. Ее родственница сообщила, что девушка связалась с "плохой компанией", употребляла наркотики, имела судимость. Также в последнее время жаловалась на то, что "кругом биороботы" и "у нее есть миссия, она участвует в проекте, это похоже на секту", - добавил источник.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам источника, внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. Официальным комментарием от ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html

https://ria.ru/20210812/sektoved-1745424477.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург