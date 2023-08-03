https://ria.ru/20230803/sudy-1887900190.html

В КПРФ предложили ввести трудовые суды

В КПРФ предложили ввести трудовые суды - РИА Новости, 03.08.2023

В КПРФ предложили ввести трудовые суды

В КПРФ хотят инициировать создание специализированных трудовых судов, разрешающих трудовые споры, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ и... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:18

2023-08-03T08:18

2023-08-03T08:18

общество

юрий афонин

кпрф

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В КПРФ хотят инициировать создание специализированных трудовых судов, разрешающих трудовые споры, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ и депутат ГД Юрий Афонин. В настоящее время созданная КПРФ рабочая группа продолжает разработку проекта нового Трудового кодекса, в эту группу включены ученые-правоведы, практикующие юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, депутаты всех уровней, отметил Афонин. "Еще одной мерой защиты прав трудящихся, которую введет новый Трудовой кодекс, станет создание специализированных трудовых судов, разрешающих трудовые споры. В их состав будут входить профессиональный судья и два заседателя - по одному от объединений работодателей и работников", - сообщил парламентарий. По его словам, действующий Трудовой кодекс ставит немало искусственных препон для работы профсоюзов, например, если идут переговоры работников с работодателем и в них участвуют представители профсоюза, то, по нормам действующего кодекса, они обязательно должны быть работниками этого же предприятия. При этом зачастую в "ячейке профсоюза" на предприятии не оказывается людей, способных квалифицированно выступать на переговорах от имени работников, поэтому новый Трудовой кодекс позволит выступать от имени работников и представителям территориальных профсоюзных органов, сообщил депутат. "Стоит обратить внимание на еще одну важнейшую сторону проекта нового Трудового кодекса - это резкое расширение полномочий профсоюзов. Коммунисты исходят из того, что свои права трудящимся удобнее всего защищать вместе, а профсоюзы должны стать одной из главных сил российского общества", - добавил он.

https://ria.ru/20230208/posobie-1850492935.html

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общество, юрий афонин, кпрф, россия