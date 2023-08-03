https://ria.ru/20230803/sudy-1887900190.html
В КПРФ предложили ввести трудовые суды
В КПРФ предложили ввести трудовые суды - РИА Новости, 03.08.2023
В КПРФ предложили ввести трудовые суды
В КПРФ хотят инициировать создание специализированных трудовых судов, разрешающих трудовые споры, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ и... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:18
2023-08-03T08:18
2023-08-03T08:18
общество
юрий афонин
кпрф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В КПРФ хотят инициировать создание специализированных трудовых судов, разрешающих трудовые споры, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ и депутат ГД Юрий Афонин. В настоящее время созданная КПРФ рабочая группа продолжает разработку проекта нового Трудового кодекса, в эту группу включены ученые-правоведы, практикующие юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, депутаты всех уровней, отметил Афонин. "Еще одной мерой защиты прав трудящихся, которую введет новый Трудовой кодекс, станет создание специализированных трудовых судов, разрешающих трудовые споры. В их состав будут входить профессиональный судья и два заседателя - по одному от объединений работодателей и работников", - сообщил парламентарий. По его словам, действующий Трудовой кодекс ставит немало искусственных препон для работы профсоюзов, например, если идут переговоры работников с работодателем и в них участвуют представители профсоюза, то, по нормам действующего кодекса, они обязательно должны быть работниками этого же предприятия. При этом зачастую в "ячейке профсоюза" на предприятии не оказывается людей, способных квалифицированно выступать на переговорах от имени работников, поэтому новый Трудовой кодекс позволит выступать от имени работников и представителям территориальных профсоюзных органов, сообщил депутат. "Стоит обратить внимание на еще одну важнейшую сторону проекта нового Трудового кодекса - это резкое расширение полномочий профсоюзов. Коммунисты исходят из того, что свои права трудящимся удобнее всего защищать вместе, а профсоюзы должны стать одной из главных сил российского общества", - добавил он.
https://ria.ru/20230208/posobie-1850492935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, юрий афонин, кпрф, россия
Общество, Юрий Афонин, КПРФ, Россия
В КПРФ предложили ввести трудовые суды
Депутат Афонин сообщил о предложении КПРФ создать специализированные трудовые суды
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В КПРФ хотят инициировать создание специализированных трудовых судов, разрешающих трудовые споры, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ и депутат ГД Юрий Афонин.
В настоящее время созданная КПРФ рабочая группа продолжает разработку проекта нового Трудового кодекса, в эту группу включены ученые-правоведы, практикующие юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, депутаты всех уровней, отметил Афонин.
«
"Еще одной мерой защиты прав трудящихся, которую введет новый Трудовой кодекс, станет создание специализированных трудовых судов, разрешающих трудовые споры. В их состав будут входить профессиональный судья и два заседателя - по одному от объединений работодателей и работников", - сообщил парламентарий.
По его словам, действующий Трудовой кодекс ставит немало искусственных препон для работы профсоюзов, например, если идут переговоры работников с работодателем и в них участвуют представители профсоюза, то, по нормам действующего кодекса, они обязательно должны быть работниками этого же предприятия.
При этом зачастую в "ячейке профсоюза" на предприятии не оказывается людей, способных квалифицированно выступать на переговорах от имени работников, поэтому новый Трудовой кодекс позволит выступать от имени работников и представителям территориальных профсоюзных органов, сообщил депутат.
«
"Стоит обратить внимание на еще одну важнейшую сторону проекта нового Трудового кодекса - это резкое расширение полномочий профсоюзов. Коммунисты исходят из того, что свои права трудящимся удобнее всего защищать вместе, а профсоюзы должны стать одной из главных сил российского общества", - добавил он.
Профсоюзы предложили снять ограничение на размер пособия по безработице