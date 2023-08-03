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Марочко рассказал об успехах на Краснолиманском участке
Марочко рассказал об успехах на Краснолиманском участке - РИА Новости, 03.08.2023
Марочко рассказал об успехах на Краснолиманском участке
Бойцы РФ заняли выгодные позиции в районе населенного пункта Стельмаховка на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:03
2023-08-03T08:03
2023-08-03T08:03
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донбасс
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Бойцы РФ заняли выгодные позиции в районе населенного пункта Стельмаховка на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе успешных наступательных действий в районе населенного пункта Стельмаховка, ВС РФ улучшили свое тактическое положение, которое позволило взять под огневой контроль артиллерийскими системами малого радиуса действия ряд опорных пунктов противника", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что также на многих участках сократилось расстояние между позициями украинских военнослужащих и сил РФ, что позволяет вести стрелковый бой на данном участке. По данным Минобороны РФ за 2 августа, российские военные за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 115 украинских военных. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР. За сутки уничтожено четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская установка М777 производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", а также орудие Д-30.
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россия, луганская народная республика, донбасс, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко рассказал об успехах на Краснолиманском участке
Марочко: российские бойцы заняли выгодные позиции на Краснолиманском участке