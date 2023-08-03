https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887897443.html

Марочко рассказал, как Киев минирует пути отхода ВСУ

Марочко рассказал, как Киев минирует пути отхода ВСУ - РИА Новости, 03.08.2023

Марочко рассказал, как Киев минирует пути отхода ВСУ

ВСУ минируют пути отхода своих бойцов на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T07:33

2023-08-03T07:33

2023-08-03T07:36

специальная военная операция на украине

киев

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 3 авг — РИА Новости. ВСУ минируют пути отхода своих бойцов на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы "в один конец", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его словам, при помощи беспилотников в районе населенного пункта Торское зафиксировали факт дистанционного минирования местности после прохождения механизированных штурмовых групп военнослужащих Украины. Он уточнил, что минирование идет как противотанковыми минами, так и противопехотными при помощи универсальных заградителей без оставления проходов. "Исходя из характера действий, можно сделать вывод, что украинское командование посылает своих подчиненных на верную гибель, поскольку такие минные заграждения лишают подразделения маневренности и отрезают пути отступления", — заявил Марочко. Минобороны в среду сообщило, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР. По данным ведомства, Украина потеряла на этом направлении до 115 бойцов за сутки.

https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887894875.html

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луганская народная республика

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киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность