https://ria.ru/20230803/siriya-1888079987.html

БПЛА "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

БПЛА "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии - РИА Новости, 03.08.2023

БПЛА "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T22:37

2023-08-03T22:37

2023-08-03T22:37

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить. Он уточнил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, отмечается рост числа нарушений в небе над Сирией. За сутки зафиксировано 11 нарушений тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, двумя многоцелевыми беспилотниками MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W коалиции. Кулить отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* в провинции Алеппо.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230731/siriya-1887307051.html

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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-35, f-16