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США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.07.2023
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22:42 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/siriya-1886737975.html
США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны
США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.07.2023
США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны
США дезинформируют мировую общественность о незаконных полетах своих БПЛА над Сирией, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях", сообщил на брифинге... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:42
2023-07-27T22:42
в мире
сирия
сша
эт-танф
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США дезинформируют мировую общественность о незаконных полетах своих БПЛА над Сирией, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях", сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях". При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации "коалиции", осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - сказал Гуринов на брифинге. Кроме того, он уточнил, что в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Рафаль" и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции". Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16
В мире, Сирия, США, Эт-Танф, F-16
США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны

ЦПВС: США распространяют фейки о незаконных полетах беспилотников над Сирией

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США дезинформируют мировую общественность о незаконных полетах своих БПЛА над Сирией, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях", сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
"США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях". При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации "коалиции", осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - сказал Гуринов на брифинге.
Кроме того, он уточнил, что в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Рафаль" и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции".
Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
США направляют войска в Сирию, прикрываясь мнимой угрозой России, пишут СМИ
18 июля, 06:57
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
 
В миреСирияСШАЭт-ТанфF-16
 
 
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