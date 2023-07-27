США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны
ЦПВС: США распространяют фейки о незаконных полетах беспилотников над Сирией
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США дезинформируют мировую общественность о незаконных полетах своих БПЛА над Сирией, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях", сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
"США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях". При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации "коалиции", осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - сказал Гуринов на брифинге.
Кроме того, он уточнил, что в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Рафаль" и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции".
Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.