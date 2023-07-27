https://ria.ru/20230727/siriya-1886737975.html

США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны

США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.07.2023

США распространяют фейки о полетах БПЛА над САР, заявили в Минобороны

США дезинформируют мировую общественность о незаконных полетах своих БПЛА над Сирией, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях", сообщил на брифинге... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:42

2023-07-27T22:42

2023-07-27T22:42

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США дезинформируют мировую общественность о незаконных полетах своих БПЛА над Сирией, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях", сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в "опасных сближениях". При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации "коалиции", осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - сказал Гуринов на брифинге. Кроме того, он уточнил, что в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Рафаль" и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции". Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230718/siriya-1884774438.html

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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16