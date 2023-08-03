https://ria.ru/20230803/sammit-1888082315.html

Депутат Рады раскритиковал возможное участие Китая в саммите по Украине

Депутат Рады раскритиковал возможное участие Китая в саммите по Украине - РИА Новости, 03.08.2023

Депутат Рады раскритиковал возможное участие Китая в саммите по Украине

Китай слишком лицемерен, там делают вид, что поддерживают мир, заявил член депутатской фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T23:09

2023-08-03T23:09

2023-08-03T23:09

в мире

украина

китай

саудовская аравия

ли хуэй

дмитрий песков

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай слишком лицемерен, там делают вид, что поддерживают мир, заявил член депутатской фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко, комментируя данные об участии КНР в саммите по Украине, который состоится в Саудовской Аравии в городе Джидда. В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщала, что Китай может направить спецпредставителя страны по делам Евразийского региона Ли Хуэя на предлагаемые Саудовской Аравией переговоры по ситуации на Украине. "Я не доверяю Китаю. Они слишком лицемерны и никогда не допустят поражения России. Они делают вид, что поддерживают мир. На самом деле они поддерживают Россию", - сказал Мережко изданию Newsweek, комментируя участие Китая в саммите по Украине, который пройдет в Саудовской Аравии. Мережко отметил, что Индия, Бразилия и ЮАР являются ключевыми целями для украинских дипломатов. "Это трудная борьба за поддержку", - добавил он. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

https://ria.ru/20230803/sammit-1887951069.html

https://ria.ru/20230803/sammit-1887959051.html

украина

китай

саудовская аравия

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в мире, украина, китай, саудовская аравия, ли хуэй, дмитрий песков, верховная рада украины, евросоюз