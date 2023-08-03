Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады раскритиковал возможное участие Китая в саммите по Украине - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/sammit-1888082315.html
Депутат Рады раскритиковал возможное участие Китая в саммите по Украине
Депутат Рады раскритиковал возможное участие Китая в саммите по Украине - РИА Новости, 03.08.2023
Депутат Рады раскритиковал возможное участие Китая в саммите по Украине
Китай слишком лицемерен, там делают вид, что поддерживают мир, заявил член депутатской фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T23:09
2023-08-03T23:09
в мире
украина
китай
саудовская аравия
ли хуэй
дмитрий песков
верховная рада украины
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_234e96e34bf78a3ecadc8fee55201708.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай слишком лицемерен, там делают вид, что поддерживают мир, заявил член депутатской фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко, комментируя данные об участии КНР в саммите по Украине, который состоится в Саудовской Аравии в городе Джидда. В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщала, что Китай может направить спецпредставителя страны по делам Евразийского региона Ли Хуэя на предлагаемые Саудовской Аравией переговоры по ситуации на Украине. "Я не доверяю Китаю. Они слишком лицемерны и никогда не допустят поражения России. Они делают вид, что поддерживают мир. На самом деле они поддерживают Россию", - сказал Мережко изданию Newsweek, комментируя участие Китая в саммите по Украине, который пройдет в Саудовской Аравии. Мережко отметил, что Индия, Бразилия и ЮАР являются ключевыми целями для украинских дипломатов. "Это трудная борьба за поддержку", - добавил он. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230803/sammit-1887951069.html
https://ria.ru/20230803/sammit-1887959051.html
украина
китай
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_656ddcd44c30c03e899ca36b7674b3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, китай, саудовская аравия, ли хуэй, дмитрий песков, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Китай, Саудовская Аравия, Ли Хуэй, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Депутат Рады раскритиковал возможное участие Китая в саммите по Украине

Депутат Рады Мережко раскритиковал участие Китая в саммите по Украине в Саудовской Аравии

© AP Photo / Ng Han GuanНациональный флаг в Китае
Национальный флаг в Китае - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Национальный флаг в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Китай слишком лицемерен, там делают вид, что поддерживают мир, заявил член депутатской фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко, комментируя данные об участии КНР в саммите по Украине, который состоится в Саудовской Аравии в городе Джидда.
В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщала, что Китай может направить спецпредставителя страны по делам Евразийского региона Ли Хуэя на предлагаемые Саудовской Аравией переговоры по ситуации на Украине.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Советник по нацбезопасности Южной Кореи примет участие в саммите по Украине
Вчера, 13:12
"Я не доверяю Китаю. Они слишком лицемерны и никогда не допустят поражения России. Они делают вид, что поддерживают мир. На самом деле они поддерживают Россию", - сказал Мережко изданию Newsweek, комментируя участие Китая в саммите по Украине, который пройдет в Саудовской Аравии.
Мережко отметил, что Индия, Бразилия и ЮАР являются ключевыми целями для украинских дипломатов.
"Это трудная борьба за поддержку", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Индия примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии
Вчера, 13:52
 
В миреУкраинаКитайСаудовская АравияЛи ХуэйДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала