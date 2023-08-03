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Президент Бразилии планирует лично участвовать в саммите БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023
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14:44 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/sammit-1887976986.html
Президент Бразилии планирует лично участвовать в саммите БРИКС
Президент Бразилии планирует лично участвовать в саммите БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023
Президент Бразилии планирует лично участвовать в саммите БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует лично приехать на саммит БРИКС в Южной Африке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:44
2023-08-03T14:44
в мире
бразилия
индия
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луис инасиу лула да силва
нарендра моди
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брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует лично приехать на саммит БРИКС в Южной Африке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы латиноамериканского государства. Ранее источник РИА Новости в правительстве Индии сообщил РИА Новости , что премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в связи с решением президента России Владимира Путина не присутствовать на саммите. Агентство Рейтер сообщило 2 августа со ссылкой на источники, что Нарендра Моди, вероятнее всего, будет участвовать в работе саммита виртуально. "Президент Луис Инасиу Лула да Силва должен посетить Южную Африку для участия в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа", - отметил представитель пресс-службы, отвечая на вопрос, планирует ли Лула да Силва лично присутствовать на саммите или же будет участвовать по видеосвязи. Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие. БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Боливия, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, бразилия, индия, россия, луис инасиу лула да силва, нарендра моди, владимир путин, брикс
В мире, Бразилия, Индия, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Нарендра Моди, Владимир Путин, БРИКС
Президент Бразилии планирует лично участвовать в саммите БРИКС

В офисе Лулы заявили, что он планирует лично приехать на саммит БРИКС в ЮАР

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует лично приехать на саммит БРИКС в Южной Африке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы латиноамериканского государства.
Ранее источник РИА Новости в правительстве Индии сообщил РИА Новости , что премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в связи с решением президента России Владимира Путина не присутствовать на саммите. Агентство Рейтер сообщило 2 августа со ссылкой на источники, что Нарендра Моди, вероятнее всего, будет участвовать в работе саммита виртуально.
"Президент Луис Инасиу Лула да Силва должен посетить Южную Африку для участия в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа", - отметил представитель пресс-службы, отвечая на вопрос, планирует ли Лула да Силва лично присутствовать на саммите или же будет участвовать по видеосвязи.
Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие.
БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Боливия, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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В миреБразилияИндияРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваНарендра МодиВладимир ПутинБРИКС
 
 
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