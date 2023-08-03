https://ria.ru/20230803/roskachestvo-1887895053.html

В Роскачестве рассказали, как правильно хранить дыню

В Роскачестве рассказали, как правильно хранить дыню - РИА Новости, 03.08.2023

В Роскачестве рассказали, как правильно хранить дыню

Хранить дыню дома следует в темном и прохладном месте на мягкой поверхности, при этом разрезанный плод необходимо держать в холодильнике, рассказали РИА Новости РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T06:21

2023-08-03T06:21

2023-08-03T07:20

общество

роскачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156278/47/1562784784_0:275:2958:1938_1920x0_80_0_0_0219e3a1f698382dd8461e0f581ef07f.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Хранить дыню дома следует в темном и прохладном месте на мягкой поверхности, при этом разрезанный плод необходимо держать в холодильнике, рассказали РИА Новости в Роскачестве."В домашних условиях целая дыня хранится около недели. Держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, потому что солнце и тепло могут ускорить процесс созревания. Идеально разместить ее на мягкой поверхности в темном и прохладном месте... Разрезанный плод можно хранить только в холодильнике", — заявили там.В ведомстве отметили, что если не использовать в таком случае холодильник, то мякоть быстро заветрится и станет непригодной для употребления. Кусочки дыни при этом рекомендуется накрыть пищевой пленкой или поместить в контейнер с плотной крышкой — в таком виде дыня может храниться до трех суток. При выборе плода в Роскачестве посоветовали ориентироваться на цвет, кожуру и запах."В первую очередь нужно обратить внимание на цвет плода. У спелой дыни он равномерный, без зеленых пятен. Потемнения и коричневатые пятна на кожице — признак того, что плод переспел или уже начал портиться из-за долгого хранения. Если на кожице есть сетка (ее наличие зависит от сорта), то при созревании она станет более заметной, четкой, как и полосы на полосатых сортах", — подчеркнули в организации.Кроме того, там уточнили, что если вмятинка при нажатии остается на поверхности, когда давление уже не оказывается, то, скорее всего, плод переспел. На это укажет и характерный "винный" запах."При выборе дыни обычно не ориентируются на звук шлепка или щелчка. Однако в случае сортов, имеющих толстую кожицу, прием может быть полезным", — добавили в Роскачестве.Спелая дыня будет издавать глухой звук, заключили собеседники агентства.

https://ria.ru/20230730/arbuz-1887172588.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, роскачество