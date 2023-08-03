https://ria.ru/20230803/roskachestvo-1887895053.html
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить дыню
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить дыню - РИА Новости, 03.08.2023
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить дыню
Хранить дыню дома следует в темном и прохладном месте на мягкой поверхности, при этом разрезанный плод необходимо держать в холодильнике, рассказали РИА Новости РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T06:21
2023-08-03T06:21
2023-08-03T07:20
общество
роскачество
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Хранить дыню дома следует в темном и прохладном месте на мягкой поверхности, при этом разрезанный плод необходимо держать в холодильнике, рассказали РИА Новости в Роскачестве."В домашних условиях целая дыня хранится около недели. Держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, потому что солнце и тепло могут ускорить процесс созревания. Идеально разместить ее на мягкой поверхности в темном и прохладном месте... Разрезанный плод можно хранить только в холодильнике", — заявили там.В ведомстве отметили, что если не использовать в таком случае холодильник, то мякоть быстро заветрится и станет непригодной для употребления. Кусочки дыни при этом рекомендуется накрыть пищевой пленкой или поместить в контейнер с плотной крышкой — в таком виде дыня может храниться до трех суток. При выборе плода в Роскачестве посоветовали ориентироваться на цвет, кожуру и запах."В первую очередь нужно обратить внимание на цвет плода. У спелой дыни он равномерный, без зеленых пятен. Потемнения и коричневатые пятна на кожице — признак того, что плод переспел или уже начал портиться из-за долгого хранения. Если на кожице есть сетка (ее наличие зависит от сорта), то при созревании она станет более заметной, четкой, как и полосы на полосатых сортах", — подчеркнули в организации.Кроме того, там уточнили, что если вмятинка при нажатии остается на поверхности, когда давление уже не оказывается, то, скорее всего, плод переспел. На это укажет и характерный "винный" запах."При выборе дыни обычно не ориентируются на звук шлепка или щелчка. Однако в случае сортов, имеющих толстую кожицу, прием может быть полезным", — добавили в Роскачестве.Спелая дыня будет издавать глухой звук, заключили собеседники агентства.
https://ria.ru/20230730/arbuz-1887172588.html
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общество, роскачество
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить дыню
Роскачество посоветовало хранить дыню в темном месте и на мягкой поверхности
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Хранить дыню дома следует в темном и прохладном месте на мягкой поверхности, при этом разрезанный плод необходимо держать в холодильнике, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«
"В домашних условиях целая дыня хранится около недели. Держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, потому что солнце и тепло могут ускорить процесс созревания. Идеально разместить ее на мягкой поверхности в темном и прохладном месте... Разрезанный плод можно хранить только в холодильнике", — заявили там.
В ведомстве отметили, что если не использовать в таком случае холодильник, то мякоть быстро заветрится и станет непригодной для употребления. Кусочки дыни при этом рекомендуется накрыть пищевой пленкой или поместить в контейнер с плотной крышкой — в таком виде дыня может храниться до трех суток.
При выборе плода в Роскачестве посоветовали ориентироваться на цвет, кожуру и запах.
«
"В первую очередь нужно обратить внимание на цвет плода. У спелой дыни он равномерный, без зеленых пятен. Потемнения и коричневатые пятна на кожице — признак того, что плод переспел или уже начал портиться из-за долгого хранения. Если на кожице есть сетка (ее наличие зависит от сорта), то при созревании она станет более заметной, четкой, как и полосы на полосатых сортах", — подчеркнули в организации.
Кроме того, там уточнили, что если вмятинка при нажатии остается на поверхности, когда давление уже не оказывается, то, скорее всего, плод переспел. На это укажет и характерный "винный" запах.
"При выборе дыни обычно не ориентируются на звук шлепка или щелчка. Однако в случае сортов, имеющих толстую кожицу, прием может быть полезным", — добавили в Роскачестве.
Спелая дыня будет издавать глухой звук, заключили собеседники агентства.
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