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В Ленинградской области мужчине дали срок за дискредитацию армии - РИА Новости, 03.08.2023
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14:19 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/prigovor-1887965546.html
В Ленинградской области мужчине дали срок за дискредитацию армии
В Ленинградской области мужчине дали срок за дискредитацию армии - РИА Новости, 03.08.2023
В Ленинградской области мужчине дали срок за дискредитацию армии
Ломоносовский районный суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима Дмитрия Скурихина за публичную дискредитацию ВС РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:19
2023-08-03T14:19
россия
происшествия
ленинградская область
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Ломоносовский районный суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима Дмитрия Скурихина за публичную дискредитацию ВС РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. "Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего Дмитрия Скурихина. Он признан виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В прокуратуре уточнили, что приговор по этой статье на данный момент является первым и пока единственным в регионе. В суде установлено, что Скурихин в августе 2022 года разместил на фасаде здания магазина в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области, находящегося в его собственности, а также в социальной сети сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичные деяния. Кроме того, в феврале 2023 года в продолжение своего преступного умысла он вновь разместил в социальных сетях сведения направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
https://ria.ru/20230803/feyki-1887928392.html
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россия, происшествия, ленинградская область, вооруженные силы рф
Россия, Происшествия, Ленинградская область, Вооруженные силы РФ
В Ленинградской области мужчине дали срок за дискредитацию армии

В Ленинградской области вынесли первый приговор по статье о дискредитации армии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Ломоносовский районный суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима Дмитрия Скурихина за публичную дискредитацию ВС РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
"Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего Дмитрия Скурихина. Он признан виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В прокуратуре уточнили, что приговор по этой статье на данный момент является первым и пока единственным в регионе.
В суде установлено, что Скурихин в августе 2022 года разместил на фасаде здания магазина в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области, находящегося в его собственности, а также в социальной сети сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичные деяния.
Кроме того, в феврале 2023 года в продолжение своего преступного умысла он вновь разместил в социальных сетях сведения направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
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