https://ria.ru/20230803/prigovor-1887965546.html
В Ленинградской области мужчине дали срок за дискредитацию армии
В Ленинградской области мужчине дали срок за дискредитацию армии - РИА Новости, 03.08.2023
В Ленинградской области мужчине дали срок за дискредитацию армии
Ломоносовский районный суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима Дмитрия Скурихина за публичную дискредитацию ВС РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:19
2023-08-03T14:19
2023-08-03T14:19
россия
происшествия
ленинградская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Ломоносовский районный суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима Дмитрия Скурихина за публичную дискредитацию ВС РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. "Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего Дмитрия Скурихина. Он признан виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В прокуратуре уточнили, что приговор по этой статье на данный момент является первым и пока единственным в регионе. В суде установлено, что Скурихин в августе 2022 года разместил на фасаде здания магазина в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области, находящегося в его собственности, а также в социальной сети сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичные деяния. Кроме того, в феврале 2023 года в продолжение своего преступного умысла он вновь разместил в социальных сетях сведения направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
https://ria.ru/20230803/feyki-1887928392.html
https://ria.ru/20230803/feyki-1887959159.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ленинградская область, вооруженные силы рф
Россия, Происшествия, Ленинградская область, Вооруженные силы РФ
В Ленинградской области мужчине дали срок за дискредитацию армии
В Ленинградской области вынесли первый приговор по статье о дискредитации армии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Ломоносовский районный суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима Дмитрия Скурихина за публичную дискредитацию ВС РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
"Ломоносовский районный суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего Дмитрия Скурихина. Он признан виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Песков предрек рост изощренности фейков
Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В прокуратуре уточнили, что приговор по этой статье на данный момент является первым и пока единственным в регионе.
В суде установлено, что Скурихин в августе 2022 года разместил на фасаде здания магазина в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района
Ленинградской области, находящегося в его собственности, а также в социальной сети сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичные деяния.
Кроме того, в феврале 2023 года в продолжение своего преступного умысла он вновь разместил в социальных сетях сведения направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО