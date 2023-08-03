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Жительнице Петербурга назначили наказание за попытку поджечь военкомат
Жительнице Петербурга назначили наказание за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 03.08.2023
Жительнице Петербурга назначили наказание за попытку поджечь военкомат
Жительница Петербурга Жумагул Курбанова, по наводке мошенников пытавшаяся поджечь военкомат в Адмиралтейском районе, отправлена на домашний арест, сообщили в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:49
2023-08-03T22:49
2023-08-03T22:49
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Жительница Петербурга Жумагул Курбанова, по наводке мошенников пытавшаяся поджечь военкомат в Адмиралтейском районе, отправлена на домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Суд следствию отказал в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, избрав Курбановой домашний арест по 1 октября", - говорится в сообщении пресс-службы. Следствие полагает, что вечером 1 августа Курбанова совершила поджог входной двери военного комиссариата на Английском проспекте, "в результате чего военному комиссариату был причинен значительный материальный ущерб на сумму 150 тысяч рублей". Ранее со ссылкой на источник РИА Новости сообщалось, что женщину задержали по "горячим следам" в ночь на среду. Она дала признательные показания, в которых указала, что думала, что совершает поджог двери помещения, где находится офис мошенников, укравших ее деньги. В этом ее убедил неизвестный, который представился "сотрудником службы безопасности Центробанка" и пообещал ей за поджог 50 тысяч рублей. В итоге ей перевели только 2 тысячи, на которые она купила масло и бензин. По телефонной инструкции незнакомца сделала из них зажигательную смесь и пришла по указанному адресу к военкомату, где и совершила поджог.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Жительнице Петербурга назначили наказание за попытку поджечь военкомат
Жительницу Петербурга отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости.
Жительница Петербурга Жумагул Курбанова, по наводке мошенников пытавшаяся поджечь военкомат в Адмиралтейском районе, отправлена на домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе
судов города.
"Суд следствию отказал в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, избрав Курбановой домашний арест по 1 октября", - говорится в сообщении пресс-службы.
Следствие полагает, что вечером 1 августа Курбанова совершила поджог входной двери военного комиссариата на Английском проспекте, "в результате чего военному комиссариату был причинен значительный материальный ущерб на сумму 150 тысяч рублей".
Ранее со ссылкой на источник РИА Новости сообщалось, что женщину задержали по "горячим следам" в ночь на среду. Она дала признательные показания, в которых указала, что думала, что совершает поджог двери помещения, где находится офис мошенников, укравших ее деньги. В этом ее убедил неизвестный, который представился "сотрудником службы безопасности Центробанка" и пообещал ей за поджог 50 тысяч рублей. В итоге ей перевели только 2 тысячи, на которые она купила масло и бензин. По телефонной инструкции незнакомца сделала из них зажигательную смесь и пришла по указанному адресу к военкомату, где и совершила поджог.
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