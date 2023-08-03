https://ria.ru/20230803/peregovory-1888078235.html

США не ждут результатов от переговоров с Саудовской Аравией по Украине

США не ждут результатов от переговоров с Саудовской Аравией по Украине - РИА Новости, 03.08.2023

США не ждут результатов от переговоров с Саудовской Аравией по Украине

США не ждут реальных результатов от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии по Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T22:25

2023-08-03T22:25

2023-08-03T22:29

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украина

саудовская аравия

россия

дмитрий песков

джон кирби

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США не ждут реальных результатов от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии по Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Я бы не ожидал реальных результатов, которые из этого получатся", - сообщил он журналистам, комментируя предстоящие переговоры по Украине.Кирби добавил, что американская администрация рассматривает встречу в качестве очередной возможности продолжить работы над распространением в международном сообществе "мирной формулы" Киева.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

https://ria.ru/20230803/oruzhie-1888057258.html

сша

украина

саудовская аравия

россия

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в мире, сша, украина, саудовская аравия, россия, дмитрий песков, джон кирби, евросоюз