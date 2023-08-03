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США не ждут результатов от переговоров с Саудовской Аравией по Украине - РИА Новости, 03.08.2023
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22:25 03.08.2023 (обновлено: 22:29 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/peregovory-1888078235.html
США не ждут результатов от переговоров с Саудовской Аравией по Украине
США не ждут результатов от переговоров с Саудовской Аравией по Украине - РИА Новости, 03.08.2023
США не ждут результатов от переговоров с Саудовской Аравией по Украине
США не ждут реальных результатов от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии по Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:25
2023-08-03T22:29
в мире
сша
украина
саудовская аравия
россия
дмитрий песков
джон кирби
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США не ждут реальных результатов от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии по Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Я бы не ожидал реальных результатов, которые из этого получатся", - сообщил он журналистам, комментируя предстоящие переговоры по Украине.Кирби добавил, что американская администрация рассматривает встречу в качестве очередной возможности продолжить работы над распространением в международном сообществе "мирной формулы" Киева.Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230803/oruzhie-1888057258.html
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, россия, дмитрий песков, джон кирби, евросоюз
В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Россия, Дмитрий Песков, Джон Кирби, Евросоюз
США не ждут результатов от переговоров с Саудовской Аравией по Украине

Белый дом: США не ждут реальных результатов от переговоров в Саудовской Аравии по Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. США не ждут реальных результатов от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии по Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Я бы не ожидал реальных результатов, которые из этого получатся", - сообщил он журналистам, комментируя предстоящие переговоры по Украине.
Кирби добавил, что американская администрация рассматривает встречу в качестве очередной возможности продолжить работы над распространением в международном сообществе "мирной формулы" Киева.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Ошеломляюще. В США пришли в шок от российского оружия на Украине
Вчера, 19:41
 
В миреСШАУкраинаСаудовская АравияРоссияДмитрий ПесковДжон КирбиЕвросоюз
 
 
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