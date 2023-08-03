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Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле - РИА Новости, 03.08.2023
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Шоубиз
 
14:54 03.08.2023 (обновлено: 18:09 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/pauls-1887959942.html
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле - РИА Новости, 03.08.2023
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле
Композитор и народный артист СССР Раймонд Паулс пояснил, почему не пришел на музыкальный фестиваль "Рандеву" своей протеже певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:54
2023-08-03T18:09
шоубиз
раймонд паулс
лайма вайкуле
юрмала
россия
ссср
музыка
знаменитости
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Композитор и народный артист СССР Раймонд Паулс пояснил, почему не пришел на музыкальный фестиваль "Рандеву" своей протеже певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, передает портал "Абзац". Маэстро советской и латвийской сцены дал понять, что участие в подобных мероприятиях ему не интересно. &quot;Я в последние годы у нее на фестивале не был. Это все не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу&quot;, – рассказал Паулс.По его мнению, Вайкуле увлекается западной поп-культурой, тогда как у композитора сейчас другие приоритеты. &quot;Я уже все это прошел [эстрадный жанр]. Я хочу играть то, что мне нравится&quot;, – подытожил он.Ранее Раймонд Паулс сетовал, что Латвия стала "глухой провинцией" после разрыва отношений с Россией, в том числе музыкальных. Фестиваль "Рандеву" прошел в Юрмале в конце июля. Вайкуле пригласила на него украинских и латвийских артистов, а также сбежавшую из России после начала спецоперации Веру Брежневу, иноагентов Марию Максакову* и Андрея Макаревича*. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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раймонд паулс, лайма вайкуле, юрмала, россия, ссср, музыка, знаменитости, знаменитость, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле, Юрмала, Россия, СССР, Музыка, Знаменитости, знаменитость, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле

Паулс не пришел на фестиваль Вайкуле, так как подобные события ему не интересны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРаймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Раймонд Паулс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Композитор и народный артист СССР Раймонд Паулс пояснил, почему не пришел на музыкальный фестиваль "Рандеву" своей протеже певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, передает портал "Абзац".
Маэстро советской и латвийской сцены дал понять, что участие в подобных мероприятиях ему не интересно.
«

"Я в последние годы у нее на фестивале не был. Это все не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу", – рассказал Паулс.

По его мнению, Вайкуле увлекается западной поп-культурой, тогда как у композитора сейчас другие приоритеты.
«

"Я уже все это прошел [эстрадный жанр]. Я хочу играть то, что мне нравится", – подытожил он.

Ранее Раймонд Паулс сетовал, что Латвия стала "глухой провинцией" после разрыва отношений с Россией, в том числе музыкальных.
Фестиваль "Рандеву" прошел в Юрмале в конце июля. Вайкуле пригласила на него украинских и латвийских артистов, а также сбежавшую из России после начала спецоперации Веру Брежневу, иноагентов Марию Максакову* и Андрея Макаревича*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Госдуме раскритиковали выступавших на фестивале Вайкуле артистов
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ШоубизРаймонд ПаулсЛайма ВайкулеЮрмалаРоссияСССРМузыкаЗнаменитостизнаменитостьШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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