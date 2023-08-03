https://ria.ru/20230803/pauls-1887959942.html

Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле

Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле - РИА Новости, 03.08.2023

Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле

Композитор и народный артист СССР Раймонд Паулс пояснил, почему не пришел на музыкальный фестиваль "Рандеву" своей протеже певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:54

2023-08-03T14:54

2023-08-03T18:09

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Композитор и народный артист СССР Раймонд Паулс пояснил, почему не пришел на музыкальный фестиваль "Рандеву" своей протеже певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, передает портал "Абзац". Маэстро советской и латвийской сцены дал понять, что участие в подобных мероприятиях ему не интересно. "Я в последние годы у нее на фестивале не был. Это все не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу", – рассказал Паулс.По его мнению, Вайкуле увлекается западной поп-культурой, тогда как у композитора сейчас другие приоритеты. "Я уже все это прошел [эстрадный жанр]. Я хочу играть то, что мне нравится", – подытожил он.Ранее Раймонд Паулс сетовал, что Латвия стала "глухой провинцией" после разрыва отношений с Россией, в том числе музыкальных. Фестиваль "Рандеву" прошел в Юрмале в конце июля. Вайкуле пригласила на него украинских и латвийских артистов, а также сбежавшую из России после начала спецоперации Веру Брежневу, иноагентов Марию Максакову* и Андрея Макаревича*. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230801/muzykanty-1887553803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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