https://ria.ru/20230803/pauls-1887959942.html
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле - РИА Новости, 03.08.2023
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле
Композитор и народный артист СССР Раймонд Паулс пояснил, почему не пришел на музыкальный фестиваль "Рандеву" своей протеже певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:54
2023-08-03T14:54
2023-08-03T18:09
шоубиз
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Композитор и народный артист СССР Раймонд Паулс пояснил, почему не пришел на музыкальный фестиваль "Рандеву" своей протеже певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, передает портал "Абзац". Маэстро советской и латвийской сцены дал понять, что участие в подобных мероприятиях ему не интересно. "Я в последние годы у нее на фестивале не был. Это все не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу", – рассказал Паулс.По его мнению, Вайкуле увлекается западной поп-культурой, тогда как у композитора сейчас другие приоритеты. "Я уже все это прошел [эстрадный жанр]. Я хочу играть то, что мне нравится", – подытожил он.Ранее Раймонд Паулс сетовал, что Латвия стала "глухой провинцией" после разрыва отношений с Россией, в том числе музыкальных. Фестиваль "Рандеву" прошел в Юрмале в конце июля. Вайкуле пригласила на него украинских и латвийских артистов, а также сбежавшую из России после начала спецоперации Веру Брежневу, иноагентов Марию Максакову* и Андрея Макаревича*. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Лаймы Вайкуле
Паулс не пришел на фестиваль Вайкуле, так как подобные события ему не интересны