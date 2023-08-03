https://ria.ru/20230803/lenoblast-1888030738.html

Ленобласть отмечена благодарностью Минстроя РФ за помощь Донбассу

Ленобласть отмечена благодарностью Минстроя РФ за помощь Донбассу - РИА Новости, 03.08.2023

Ленобласть отмечена благодарностью Минстроя РФ за помощь Донбассу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил благодарность от министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина - правительству Ленинградской... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:37

2023-08-03T17:37

2023-08-03T17:37

ленинградская область

александр дрозденко

сергей бебенин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил благодарность от министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина - правительству Ленинградской области за существенный вклад в социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, награду за подписью министра строительства России вручил главе региона председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин. "В 2022 году по инициативе Александра Дрозденко Ленинградская область стала первым регионом, который начал оказывать поддержку пострадавшим городам ДНР. Сегодня Ленинградская область восстановила более ста инфраструктурных объектов в Енакиево и 26 многоквартирных домов в Мариуполе. Отметив эффективность региона, Минстрой России поручил Ленобласти организовать работы по восстановлению части объектов, пострадавших после недавних артиллерийских обстрелов в Макеевке", - уточнил собеседник агентства. В 2023 году регион восстанавливает в подшефном городе Енакиево 82 инфраструктурных объекта. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено свыше двух миллиардов рублей. На данный момент 29 объектов инфраструктуры, включая тепловой контур в садах и школах, ремонт дорог и кровель жилых домов. Также полностью выполнено бурение 20 артезианских скважин, с помощью которых обеспечивается подача воды для отопления. До конца года планируется установить модульные очистные сооружения, заменить поврежденные участки коллектора и теплотрассы, завершить дорожный ремонт, выполнить капремонт школы № 15 и многое другое, добавили в областной администрации.

https://ria.ru/20230728/lenoblast-1886921573.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, сергей бебенин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)