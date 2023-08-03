https://ria.ru/20230803/lenoblast-1887919818.html

Ялов: мы строим экономику Ленобласти с человеческим лицом

Ялов: мы строим экономику Ленобласти с человеческим лицом - РИА Новости, 03.08.2023

Ялов: мы строим экономику Ленобласти с человеческим лицом

Ленинградская область, несмотря на геополитические изменения и длящееся второй год санкционное давление, смогла адаптироваться к новой экономической ситуации. О РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:53

2023-08-03T10:53

2023-08-03T10:53

ленинградская область

интервью

инвестиции

бизнес

санкт-петербург

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Ленинградская область, несмотря на геополитические изменения и длящееся второй год санкционное давление, смогла адаптироваться к новой экономической ситуации. О том, какого вектора развития придерживается регион, какие меры помогли справиться с современными вызовами и о планах дальнейшего развития в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. - Благодаря каким мерам поддержки Ленобласти, которая была экспортно ориентированной, удалось показать позитивные результаты промышленного производства? - Действия недружественных стран, безусловно, отразились на экономике Ленинградской области. По итогам прошлого года нам не удалось избежать падения промпроизводства. На пике в простое находилось около 50 предприятий. Кроме того, срывались сроки реализации инвестиционных проектов из-за невозможности ввезти в страну оборудование, усложнилась и подорожала логистика, разорвались цепочки поставок. Тем не менее, снижение промышленного производства по итогам 2022 года оказалось небольшим – менее 3%. Сейчас проблемы, связанные с "санкционным шоком", в области, в целом, преодолены, и большинство отраслей адаптировалось к работе в условиях внешних ограничений. Помогли федеральные и региональные меры поддержки. - Какие отрасли в регионе наиболее пострадали? Какие меры поддержки оказывает регион пострадавшему бизнесу? И какие отрасли, наоборот, смогли оперативно адаптироваться или воспользоваться моментом и улучшить свои показатели? - Наиболее пострадавшими оказались две отрасли – производство автокомпонентов и лесопереработка. Первая категория работала на производителей зарубежных марок автомобилей, локализованных в Санкт-Петербурге, а также в других регионах. Так как процесс передачи активов идет не очень быстро, то и заводы по большей части еще простаивают. Китайские автопроизводители еще не локализовались, а европейские, американские и японские уже ушли. Перезапущенные автопроизводства пока не могут обеспечить спрос на автокомпоненты в прежних объемах. Что касается лесопромышленного комплекса, здесь тоже ситуация понятна: исторически наша деревопереработка была ориентирована на европейский рынок. В первую очередь, на Скандинавию. Туда экспортировалась щепа, пеллеты, высококачественная сушеная доска. Теперь, когда этот рынок закрыт, предприятиям сложно перестроиться на новые, уже занятые другими регионами направления. Но надо отметить, что за последний месяц по направлению ЛПК мы видим положительную динамику. Так, набирает обороты бумажное производство. Оперативно смогли адаптироваться, например, производители упаковки. Понадобилась помощь государства. Для того чтобы повысить спрос на внутреннем рынке, пришлось обращаться к федеральным властям, чтобы ввели заградительные пошлины на импортную упаковку. В целом, бизнес региона оказался очень гибким. Что касается субъектов малого и среднего предпринимательства, то можно отметить несколько наиболее востребованных инструментов поддержки. Это льготные займы на оборотный капитал. В портфеле нашего Фонда поддержки предпринимательства на них приходится более 90%. Крупные проекты в большей степени интересуются налоговыми льготами. Здесь работает областной закон о региональном инвестиционном проекте, согласно которому проекты с капвложениями от 50 до 500 миллионов рублей при достижении заданных показателей получают льготы на налог на имущество и налог на прибыль. - Какой вектор развития взяла Ленобласть? Удалось ли выйти на новые рынки? Если да, то какие? - Векторы остаются прежними – мы развиваем промышленность, но и ищем новые точки роста. Так, в этом году завершили разработку Стратегии развития туристской инфраструктуры, где определены точки роста, исходя из существующего дефицита гостиничных мест. По оценке экспертов, дополнительный спрос в регионе на средства размещения – 2,5 тысячи номеров. Следующий этап – предложение бизнесу инвестиционных лотов для реализации проектов, которые получат сопровождение через систему "Зеленый коридор для инвестора". В ходе ПМЭФ-2023 уже заключены соглашения о реализации инвестиционных проектов развития туристическо-рекреационной зоны всесезонного курорта "Охта Парк" и строительства в Приозерском районе эко-курорта премиум-класса "Ярви Резорт". - Расскажите, какая сейчас обстановка в регионе. Сколько иностранных компаний продолжает работать, сколько свободных площадок и есть ли они? Какая работа ведется, чтобы завершить простой на производствах, сколько таких организаций на данный момент? - Год назад мы были серьезно обеспокоены громкими заявлениями наших зарубежных партнеров об уходе с рынка. Сейчас же мы видим несколько сценариев. Первый — компании не самые публичные, часто семейные, которые продолжают успешно работать в Ленинградской области. Таких компаний большинство, это десятки игроков рынка. Второй сценарий — это компании, которые приняли решение покинуть Россию, продали бизнес или передали активы российскому менеджменту. Например, вместо Nokian Tyres (Нокиан Тайерс) теперь Ikon Tyres (Айкон Тайерс), вместо IKEA Industry (Икея Индастри) теперь "Лузалес-Тихвин", вместо Schneider Electric (Шнайдер Электрик) теперь Систэм Электрик (Systeme Electric), а Smurfit Kappa Group (Смерфит Каппа Групп) заменила Kappa Rus (Каппа Рус). Сейчас нормально работают 80 % их мощностей, еще примерно 20 % — готовятся к перезапуску. Третий сценарий, хоть и немногочисленный, — это те зарубежные компании, деятельность которых сейчас все еще остается замороженной, например Metsa (Метса) и Caterpillar (Катерпиллар). Сотрудникам предприятий, на которых объявлен простой или которые находятся под угрозой сокращения, регион предлагает целый комплекс мер поддержки. Во-первых, в области действует программа опережающего профессионального обучения. В любом районе совершенно бесплатно можно пройти обучение по востребованной специальности. Во-вторых, этой уязвимой категории работников предлагаются все услуги службы занятости, которые ранее были доступны только безработным. В их числе: психологическая поддержка, социальная адаптация, содействие открытию предпринимательской деятельности. Кроме того, работники компаний могут пройти обучение наравне с безработными гражданами. Что касается самих предприятий, то мы готовы оказывать поддержку тем, кто за ней обращается. Если же собственники ничего не делают и просто ждут изменения конъюнктуры, то это их выбор. По таким компаниям могут быть приняты решения на федеральном уровне, направленные, прежде всего, на сохранение рабочих мест. - Ленобласть всегда показывала позитивную динамику развития экспорта. Можете подвести итоги первого полугодия текущего года? Продолжают ли экспортироваться минеральные удобрения? - Несмотря ни на что экспорт растет. На первое место ожидаемо вышел Китай. Огромный рынок, который по-хорошему жаден до русской продукции. Структура экспорта в основном связана с несырьевым неэнергетическим экспортом. Минеральные удобрения по-прежнему занимают достойное место. Основными экспортными позициями региона являются ферросплавы, продукция органической химии, табак, а также растворимый кофе. Это касается наших крупных экспортеров. Особое же внимание стоит уделить малому и среднему бизнесу, которому мы активно помогаем выходить на новые рынки. Очень востребована в Китае наша пищевая продукция, особенно сладости. Весной, например, одному из производителей-рыбоперерабочиков удалось заключить контракт на поставки консервированных креветок в соусе. Еще мы видим перспективу в поставках торфа как товара с добавленной стоимостью. Этот природный ресурс по своим качествам и содержанию органики превосходит все другие мировые образцы и область его применения очень широка. Расширилось сотрудничество региона со странами СНГ, а также идет работа по выводу товаров на рынки стран Востока - Ирана, Китая, стран Южной Америки (Бразилии) - и Юго-Восточной Азии (Индонезии). - Состоявшийся в июне ПМЭФ показал, что Ленобласть остается интересной инвесторам, какие крупные проекты планируются реализовать до конца года и в ближайшее время? - Инвестиционный климат Ленинградской области на протяжении последних двух лет демонстрирует положительную динамику. Несмотря на все геополитические изменения, наш регион остается инвестиционно привлекательным. По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал Ленинградской области выросли на 11,6% и превысили 545 миллиардов рублей. И в 2023 году по консервативному прогнозу мы ждем показателей не менее уровня прошлого года. Основным трендом стал приход российских инвесторов - промышленников, которые занимают освободившиеся ниши после ухода западных компаний. Так, на сопровождение Агентства экономического развития Ленинградской области в первом полугодии 2023 году пришли более 100 проектов. Для сравнения за весь 2022 год было 63 проекта. Сейчас общий объем инвестиций по проектам, сопровождаемым Агентством, составляет более шести триллионов рублей. - В какие отрасли наиболее активно инвестируют в регионе? - Если говорить о структуре инвестиций, то, в первую очередь, это вложения в обрабатывающую промышленность, которая является традиционной для Ленинградской области. Большую долю здесь занимает химическая промышленность. На втором месте логистика и все, что с ней связано. Это модернизация и создание новой портовой инфраструктуры, строительство хабов, развитие новых логистических потоков и т.д. И третье направление инвестиций – пищевое производство. Здесь также мы видим приток российских инвесторов, которые замещают уходящие западные бренды. - Что привлекает инвесторов в Ленобласти? - Одним из факторов стабильного интереса инвесторов к региону является системный подход к работе ― как с новыми проектами, так и по сопровождению уже реализуемых. Инвестор может самостоятельно выбрать площадку для размещения производства. Для этого можно воспользоваться интерактивной инвестиционной картой, которая находится в свободном доступе. Помимо информации по размерам и расположению площадок, там представлены опорные источники электроснабжения, информация по газо- и водоснабжению. То есть базовая информация доступна сразу, даже без обращений в ресурсоснабжающие организации. Также потенциальный инвестор может прийти в Агентство экономического развития Ленинградской области и безвозмездно получить консультации по реализации проекта, а также услуги по подбору земельных участков. - Когда Ленобласть сможет перестроиться после потрясения 2022 года? Можно ли сказать, что экономика Ленобласти больше уже не будет прежней, почему? - Сейчас уже можно говорить, что ситуация оказалась лучше прогнозов. Рост промышленного производства восстановился. По итогам полугодия ИПП составляет уже 104,6%. Вагоностроение, производство одежды, напитков и, например, металлических изделий, показывает серьезную динамику. Доминирующую роль в промпроизводстве по-прежнему играет обрабатывающая промышленность – 75%. И в этом наша экономика стабильна. При этом мы не фокусируемся на развитии каких-то определенных направлений. Мы открыты инвестиционным предложениям. Наши преимущества по-прежнему имеют вес – выход в Балтийское море, близость ко второму по величине городу в стране, а также выстроенная система работы с инвесторами по принципу "единого окна" и открытость региональной власти для разговора с бизнесом. Также мы вошли в число регионов-наблюдателей по совместному проекту Минэкономразвития России и ГК Росатом "Сквозной инвестиционный поток" для совместной проработки и формирования предложений по внесению изменений в федеральное законодательство по оптимизации клиентского пути инвестора. На региональном уровне мы самостоятельно инициировали работу по реинжинирингу технических процедур, на которых спотыкается инвестор. В частности, в прошлом году проводили анализ услуги по вводу объекта в эксплуатацию. В первую очередь, это касается ревизии тех документов, которые должны готовиться инвестором. В рамках анализа мы провели опрос предпринимателей, получавших услугу, составили карту текущего состояния процесса, сформировали "прозрачный" перечень документов на получение услуги, а также "дорожную карту" оптимизации процесса. В этом году уже приступили к оптимизации процессов по получению разрешения на строительство и подключению к электрическим сетям. И по итогам этой работы мы оцениваем, что срок получения услуги ― от момента заполнения первого документа до получения акта о вводе в эксплуатацию инвестором - сократится в три раза. Следующим шагом является получение разрешения на строительство. Эта процедура чуть более сложная. Таким образом, повышается клиенториентированность. Мы строим экономику с человеческим лицом. Мы к этому шли целенаправленно, и рады, что кризисные явления не затормозили процессы.

https://ria.ru/20230801/lenoblast-1887596333.html

https://ria.ru/20230728/lenoblast-1886841662.html

https://ria.ru/20230710/effektivnost-1883363319.html

https://ria.ru/20230626/investstandart-1880433335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, инвестиции, бизнес, санкт-петербург