Рейтинг@Mail.ru
Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 03.08.2023 (обновлено: 14:37 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/laureat-1887955338.html
Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards
Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards - РИА Новости, 03.08.2023
Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards
Photography Awards. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:33
2023-08-03T14:37
миа "россия сегодня"
риа новости
спорт
олимпийские игры
фото - sport stories
фотография
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887953753_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_e1474ac5cf129d70d4d40e82d5319d34.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Павел Бедняков стал лауреатом самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards. Его снимок "Фехтование" удостоен "серебра" в категории "Боевые искусства".На фото запечатлен динамичный момент полуфинального поединка рапиристов Искандера Ахметова и Марселя Нагимова на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта в августе прошлого года.Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. В 2023 году на World Sports Photography Awards в 25 номинациях было подано порядка 7 тысяч работ из 60 стран.
https://rsport.ria.ru/20220729/fotokor-1805850200.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887953753_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_07df9db3abd11c494a1270d6a7385a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миа "россия сегодня", риа новости, спорт, олимпийские игры, фото - sport stories, фотография, новости агентства
МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Спорт, Олимпийские игры, Фото - Sport Stories, Фотография, Новости агентства

Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards

© РИА Новости / Павел БедняковИскандер Ахметов и Марсель Нагимов в полуфинальном поединке соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в ЦГ имени Винер-Усмановой в Москве
Искандер Ахметов и Марсель Нагимов в полуфинальном поединке соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в ЦГ имени Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Искандер Ахметов и Марсель Нагимов в полуфинальном поединке соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в ЦГ имени Винер-Усмановой в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Павел Бедняков стал лауреатом самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards.
Его снимок "Фехтование" удостоен "серебра" в категории "Боевые искусства".
На фото запечатлен динамичный момент полуфинального поединка рапиристов Искандера Ахметова и Марселя Нагимова на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта в августе прошлого года.
Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. В 2023 году на World Sports Photography Awards в 25 номинациях было подано порядка 7 тысяч работ из 60 стран.
Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Фотокор РИА Новости стал победителем премии World Sport Photography Awards
29 июля 2022, 13:45
 
МИА "Россия сегодня"РИА НовостиСпортОлимпийские игрыФото - Sport StoriesФотографияНовости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала