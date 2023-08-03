Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards
© РИА Новости / Павел БедняковИскандер Ахметов и Марсель Нагимов в полуфинальном поединке соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в ЦГ имени Винер-Усмановой в Москве
Искандер Ахметов и Марсель Нагимов в полуфинальном поединке соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта в ЦГ имени Винер-Усмановой в Москве
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Павел Бедняков стал лауреатом самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards.
Его снимок "Фехтование" удостоен "серебра" в категории "Боевые искусства".
На фото запечатлен динамичный момент полуфинального поединка рапиристов Искандера Ахметова и Марселя Нагимова на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта в августе прошлого года.
Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. В 2023 году на World Sports Photography Awards в 25 номинациях было подано порядка 7 тысяч работ из 60 стран.