https://ria.ru/20230803/laureat-1887955338.html

Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards

Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards - РИА Новости, 03.08.2023

Фотокор РИА Новости стал лауреатом премии World Sports Photography Awards

Photography Awards. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:33

2023-08-03T13:33

2023-08-03T14:37

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Павел Бедняков стал лауреатом самой престижной в мире премии в области спортивной фотографии – World Sports Photography Awards. Его снимок "Фехтование" удостоен "серебра" в категории "Боевые искусства".На фото запечатлен динамичный момент полуфинального поединка рапиристов Искандера Ахметова и Марселя Нагимова на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта в августе прошлого года.Премия World Sports Photography Awards – крупнейшая в области мировой спортивной фотографии. Ею отмечаются как профессионалы, так и любители. В состав жюри конкурса входят ведущие представители международной спортивной журналистики и менеджмента, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. В 2023 году на World Sports Photography Awards в 25 номинациях было подано порядка 7 тысяч работ из 60 стран.

https://rsport.ria.ru/20220729/fotokor-1805850200.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", риа новости, спорт, олимпийские игры, фото - sport stories, фотография, новости агентства