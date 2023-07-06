https://ria.ru/20230706/premiya-1882335241.html

Работы фотокоров РИА Новости вошли в шорт-лист ведущей спортивной премии

Работы фотокоров РИА Новости вошли в шорт-лист ведущей спортивной премии - РИА Новости, 06.07.2023

Работы фотокоров РИА Новости вошли в шорт-лист ведущей спортивной премии

РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:00

2023-07-06T10:00

2023-07-06T10:00

спорт

олимпийские игры

пекин

владимир астапкович

григорий сысоев

гудермес

катар

фото - культура

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МОСКВА, 6 июл– РИА Новости. Снимки, сделанные фотожурналистами РИА Новости на ключевых спортивных соревнованиях мира в прошедшем году, включены оргкомитетом крупнейшей международной премии в области спортивной фотографии World Sports Photography Awards в шорт-лист 2023 года.Фрагменты спортивных соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в объективе специальных фотокорреспондентов РИА Новости Владимира Астапковича, Павла Беднякова и Григория Сысоева вошли в номинацию "Зимние виды спорта" (Winter Sports). Работы фотожурналистов агентства также представлены в следующих номинациях: "Городской экстремальный спорт" (Urban & Extreme) - снимок Владимира Астапковича с соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе в октябре прошлого года; "Футбол" (Football) - в нее вошел фотоснимок, сделанный Григорием Сысоевым в ходе финального матча Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, и "Боевые искусства" (Martial Arts) - в номинации заявлен репортажный кадр Павла Бедняковас полуфинального поединка Искандера Ахметова (Республика Башкирия) и Марселя Нагимова (МО) в ходе соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин (Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта в ЦГ имени Винер-Усмановой в августе 2022 года в Москве).Премия World Sports Photography Awards предназначена как для профессиональных спортивных фотографов, так и фотолюбителей, специализирующихся в области спорта, а также для спортивных фотоагентств. Работы принимаются в 25-ти номинациях, в том числе "Теннис", "Регби", "Мотоспорт", "Гимнастика", "Хоккей на льду", "Плаванье" и другие. Победителей 2023 года планируют объявить на сайте премии до конца лета.В премии в разные годы принимали участие лучшие спортивные фотографы мира, в состав ее жюри входят ключевые представители международной спортивной фотографии и менеджмента.

https://rsport.ria.ru/20220729/fotokor-1805850200.html

пекин

гудермес

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

спорт, олимпийские игры, пекин, владимир астапкович, григорий сысоев, гудермес, катар, фото - культура, фото - sport stories, риа новости, миа "россия сегодня"