Работы фотокоров РИА Новости вошли в шорт-лист ведущей спортивной премии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Айрапетян (Россия) и Юрий Конфортола (Италия) в финальном забеге эстафеты на 5000 метров среди мужчин на соревнованиях по шорт-треку XXIV зимних Олимпийских игр 2022
Денис Айрапетян (Россия) и Юрий Конфортола (Италия) в финальном забеге эстафеты на 5000 метров среди мужчин на соревнованиях по шорт-треку XXIV зимних Олимпийских игр 2022
МОСКВА, 6 июл– РИА Новости. Снимки, сделанные фотожурналистами РИА Новости на ключевых спортивных соревнованиях мира в прошедшем году, включены оргкомитетом крупнейшей международной премии в области спортивной фотографии World Sports Photography Awards в шорт-лист 2023 года.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСпортсменки сборной Белоруссии на дистанции полуфинального забега командной гонки преследования среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Спортсменки сборной Белоруссии на дистанции полуфинального забега командной гонки преследования среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фрагменты спортивных соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в объективе специальных фотокорреспондентов РИА Новости Владимира Астапковича, Павла Беднякова и Григория Сысоева вошли в номинацию "Зимние виды спорта" (Winter Sports). Работы фотожурналистов агентства также представлены в следующих номинациях: "Городской экстремальный спорт" (Urban & Extreme) - снимок Владимира Астапковича с соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе в октябре прошлого года; "Футбол" (Football) - в нее вошел фотоснимок, сделанный Григорием Сысоевым в ходе финального матча Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, и "Боевые искусства" (Martial Arts) - в номинации заявлен репортажный кадр Павла Бедняковас полуфинального поединка Искандера Ахметова (Республика Башкирия) и Марселя Нагимова (МО) в ходе соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин (Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта в ЦГ имени Винер-Усмановой в августе 2022 года в Москве).
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИскандер Ахметов и Марсель Нагимов в полуфинальном поединке соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта
Искандер Ахметов и Марсель Нагимов в полуфинальном поединке соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта
Премия World Sports Photography Awards предназначена как для профессиональных спортивных фотографов, так и фотолюбителей, специализирующихся в области спорта, а также для спортивных фотоагентств. Работы принимаются в 25-ти номинациях, в том числе "Теннис", "Регби", "Мотоспорт", "Гимнастика", "Хоккей на льду", "Плаванье" и другие. Победителей 2023 года планируют объявить на сайте премии до конца лета.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАнна Беррайтер (Германия), завоевавшая серебряную медаль в соревнованиях по санному спорту среди женщин на одноместных санях XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, на церемонии награждения.
Анна Беррайтер (Германия), завоевавшая серебряную медаль в соревнованиях по санному спорту среди женщин на одноместных санях XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, на церемонии награждения.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе.
Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе.
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© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИйво Нисканен (Финляндия) на финише дистанции индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем среди мужчин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
Ийво Нисканен (Финляндия) на финише дистанции индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем среди мужчин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгрок сборной Франции Килиан Мбаппе на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
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Анна Беррайтер (Германия), завоевавшая серебряную медаль в соревнованиях по санному спорту среди женщин на одноместных санях XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, на церемонии награждения.
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Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе.
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Ийво Нисканен (Финляндия) на финише дистанции индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем среди мужчин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
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Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
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В премии в разные годы принимали участие лучшие спортивные фотографы мира, в состав ее жюри входят ключевые представители международной спортивной фотографии и менеджмента.