https://ria.ru/20230803/kofe-1887904291.html

Производитель кофе Jacobs выведет с российского рынка зарубежные бренды

Производитель кофе Jacobs выведет с российского рынка зарубежные бренды - РИА Новости, 03.08.2023

Производитель кофе Jacobs выведет с российского рынка зарубежные бренды

Производитель чая и кофе JDE Peet's, владелец бренда Jacobs, находится в процессе прекращения продаж своей продукции в России под международными брендами,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:02

2023-08-03T09:02

2023-08-03T19:23

экономика

россия

украина

европа

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Производитель чая и кофе JDE Peet's, владелец бренда Jacobs, находится в процессе прекращения продаж своей продукции в России под международными брендами, переходит к реализации товаров только под местными, следует из его финансовой отчетности."JDE Peet's находится в процессе прекращения присутствия международных брендов на российском рынке", - пишет компания. Вместе с этим происходит переход на реализацию товаров только под местными брендами, добавляет она.Компания отмечает, что ребрендинг Jacobs в России привел к снижению неденежной стоимости бренда Jacobs в размере 185 миллионов евро; это не связано с бизнес-результатами компании в России и отражает технические требования международного бухгалтерского учета. Кроме того, переход на локальные бренды приведет к сокращению вклада РФ в общую выручку JDE Peet's.Компания указывает, что с начала конфликта на Украине стремилась к тому, чтобы ее российский бизнес функционировал как можно более самостоятельно, чему и должен способствовать переход на местные бренды.В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что компания JDE продолжает производство кофе на заводе в Ленинградской области и продолжит обеспечивать клиентов и потребителей в России своей продукцией. "В мае-июне 2023 года произошла смена названия кофе Jacobs на MONARCH. Это единственное изменение в портфеле брендов компании на данный момент", - сказали в пресс-службе.JDE Peet's - американо-голландский производитель кофе и чая, присутствующий более чем на 100 рынках по всему миру. В портфель компании входят такие бренды как Jacobs, Tassimo, L'Or и Pickwick.

https://ria.ru/20230710/aktivia-1883294176.html

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экономика, россия, украина, европа