https://ria.ru/20230803/iskra-1887974453.html

Глава "АвтоВАЗа" предложил Путину протестировать новую Lada Iskra

Глава "АвтоВАЗа" предложил Путину протестировать новую Lada Iskra - РИА Новости, 03.08.2023

Глава "АвтоВАЗа" предложил Путину протестировать новую Lada Iskra

Президент крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки и... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:33

2023-08-03T14:33

2023-08-03T14:33

россия

ижевск

тольятти

максим соколов

владимир путин

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки и пригласил президента России Владимира Путина протестировать одну из них – бюджетный автомобиль Lada Iskra. Он выступал на встрече президента России с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности. "В ближайших планах – в течение двух лет – планируем запустить еще четыре новых продукта", - рассказал Соколов в четверг. Это электромобиль e-Largus. "Мы его планируем запустить в Ижевске, и уже буквально на следующей неделе начнем варить для этого продукта кузова", - сообщил глава автозавода. Среди новых продуктов он назвал седан бизнес-класса Lada Aura. "И новый массовый легковой автомобиль, один из самых бюджетных наших автомобилей, это будет автомобиль Lada Iskra, который запустим в прошлом году…", - сказал Соколов. "В следующем году", - поправил его присутствующий на встрече вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В следующем году запустим", - поправился Соколов и продолжил. "И, конечно, будет большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы как в свое время испытали как Lada Kalina", - предложил глава "АвтоВАЗа". Четвертой новинкой в планах на ближайшие два года Соколов назвал городской кроссовер С класса на платформе Vesta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230728/avtovaz-1886867858.html

https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html

россия

ижевск

тольятти

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россия, ижевск, тольятти, максим соколов, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, renault