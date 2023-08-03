https://ria.ru/20230803/iskra-1887974453.html
Глава "АвтоВАЗа" предложил Путину протестировать новую Lada Iskra
Глава "АвтоВАЗа" предложил Путину протестировать новую Lada Iskra - РИА Новости, 03.08.2023
Глава "АвтоВАЗа" предложил Путину протестировать новую Lada Iskra
Президент крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки и... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:33
2023-08-03T14:33
2023-08-03T14:33
россия
ижевск
тольятти
максим соколов
владимир путин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887958291_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_2f4fd829d367e7e6d950ec8b3c9dd053.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки и пригласил президента России Владимира Путина протестировать одну из них – бюджетный автомобиль Lada Iskra. Он выступал на встрече президента России с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности. "В ближайших планах – в течение двух лет – планируем запустить еще четыре новых продукта", - рассказал Соколов в четверг. Это электромобиль e-Largus. "Мы его планируем запустить в Ижевске, и уже буквально на следующей неделе начнем варить для этого продукта кузова", - сообщил глава автозавода. Среди новых продуктов он назвал седан бизнес-класса Lada Aura. "И новый массовый легковой автомобиль, один из самых бюджетных наших автомобилей, это будет автомобиль Lada Iskra, который запустим в прошлом году…", - сказал Соколов. "В следующем году", - поправил его присутствующий на встрече вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В следующем году запустим", - поправился Соколов и продолжил. "И, конечно, будет большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы как в свое время испытали как Lada Kalina", - предложил глава "АвтоВАЗа". Четвертой новинкой в планах на ближайшие два года Соколов назвал городской кроссовер С класса на платформе Vesta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230728/avtovaz-1886867858.html
https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html
россия
ижевск
тольятти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887958291_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_d7b55cc4cfbd57bb4e8450b139098a40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ижевск, тольятти, максим соколов, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, renault
Россия, Ижевск, Тольятти, Максим Соколов, Владимир Путин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Renault
Глава "АвтоВАЗа" предложил Путину протестировать новую Lada Iskra
Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал Путину о новинках и пригласил протестировать Lada Iskra
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил о планах в ближайшие два года запустить четыре новинки и пригласил президента России Владимира Путина протестировать одну из них – бюджетный автомобиль Lada Iskra.
Он выступал на встрече президента России с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.
"В ближайших планах – в течение двух лет – планируем запустить еще четыре новых продукта", - рассказал Соколов в четверг.
Это электромобиль e-Largus. "Мы его планируем запустить в Ижевске
, и уже буквально на следующей неделе начнем варить для этого продукта кузова", - сообщил глава автозавода.
Среди новых продуктов он назвал седан бизнес-класса Lada Aura. "И новый массовый легковой автомобиль, один из самых бюджетных наших автомобилей, это будет автомобиль Lada Iskra, который запустим в прошлом году…", - сказал Соколов.
"В следующем году", - поправил его присутствующий на встрече вице-премьер, глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров
.
"АвтоВАЗ" планирует возобновить сборку Lada Granta в Египте
"В следующем году запустим", - поправился Соколов и продолжил. "И, конечно, будет большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы как в свое время испытали как Lada Kalina", - предложил глава "АвтоВАЗа".
Четвертой новинкой в планах на ближайшие два года Соколов назвал городской кроссовер С класса на платформе Vesta.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
, Ижевске и Санкт-Петербурге
. В середине мая прошлого года французский Renault
передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин