Замначальника генштаба ВС Ирана планирует посетить Россию в августе
Посол Джалали: замначальника генштаба ВС Ирана планирует посетить Россию в августе
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Заместитель начальника генштаба Ирана планирует в середине августа посетить РФ для участия в Московской конференции по безопасности, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
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"Иран будет представлен на уровне заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран", - сказал посол, отвечая на вопрос, будет ли Иран принимать участие в конференции и форуме "Армия-2023".
Отвечая на вопрос о том, планируются ли в ходе визита иранской делегации в Россию встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, посол отметил, что "сейчас график находится в стадии планирования, встречи прорабатываются, пока ничего окончательно не решено".
Московская конференция по международной безопасности - ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. В 2023 году она начнется 15 августа.
Одновременно с конференцией пройдет военно-технический форум "Армия-2023", который запланирован на 14-20 августа в подмосковной Кубинке. Ранее Шойгу заявил, что на форум приглашены главы 108 оборонных ведомств.