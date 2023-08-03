https://ria.ru/20230803/iran-1887898134.html

Замначальника генштаба ВС Ирана планирует посетить Россию в августе

Замначальника генштаба ВС Ирана планирует посетить Россию в августе - РИА Новости, 03.08.2023

Замначальника генштаба ВС Ирана планирует посетить Россию в августе

Заместитель начальника генштаба Ирана планирует в середине августа посетить РФ для участия в Московской конференции по безопасности, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T07:44

2023-08-03T07:44

2023-08-03T07:44

россия

иран

сергей шойгу

казем джалали

в мире

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Заместитель начальника генштаба Ирана планирует в середине августа посетить РФ для участия в Московской конференции по безопасности, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали. "Иран будет представлен на уровне заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран", - сказал посол, отвечая на вопрос, будет ли Иран принимать участие в конференции и форуме "Армия-2023". Отвечая на вопрос о том, планируются ли в ходе визита иранской делегации в Россию встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, посол отметил, что "сейчас график находится в стадии планирования, встречи прорабатываются, пока ничего окончательно не решено". Московская конференция по международной безопасности - ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. В 2023 году она начнется 15 августа. Одновременно с конференцией пройдет военно-технический форум "Армия-2023", который запланирован на 14-20 августа в подмосковной Кубинке. Ранее Шойгу заявил, что на форум приглашены главы 108 оборонных ведомств.

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россия, иран, сергей шойгу, казем джалали, в мире