https://ria.ru/20230803/grant-1888065536.html

Присуждение гранта "Наш новый учитель" возобновляется в Татарстане

Присуждение гранта "Наш новый учитель" возобновляется в Татарстане - РИА Новости, 03.08.2023

Присуждение гранта "Наш новый учитель" возобновляется в Татарстане

Присуждение гранта "Наш новый учитель" с ежемесячной прибавкой к зарплате в 10 тысяч рублей для педагогов со стажем не более трех лет будет возобновлено в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T20:29

2023-08-03T20:29

2023-08-03T20:31

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_a3f410385c5b783a8254d9aaccabf5f4.jpg

КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Присуждение гранта "Наш новый учитель" с ежемесячной прибавкой к зарплате в 10 тысяч рублей для педагогов со стажем не более трех лет будет возобновлено в Татарстане в текущем году, сообщает министерство образования и науки республики. "В Год педагога и наставника при поддержке раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова принято решение о возобновлении гранта "Наш новый учитель". В конкурсе на грант может принять участие педагог, имеющий стаж не более трех лет", - говорится в сообщении. Целями предоставления гранта являются преодоление кадрового дефицита педагогических работников, совершенствование учебно-воспитательного процесса в рамках реализации индивидуального проекта по внедрению инновационных методов и технологий повышения эффективности учебного процесса, закрепление педагогических работников в общеобразовательных организациях, в которых они работают на момент победы на соискание гранта "Наш новый учитель" Обладатель гранта получает ежемесячную прибавку к заработной плате в размере 10 тысяч рублей в течение трех лет (27 месяцев, без учета летнего периода, сумма выплат одному получателю - 90 тысяч рублей в течение учебного года). Ежегодно получать грант смогут до 200 молодых педагогов. Для участия в конкурсе на соискание гранта учителя должны быть гражданами РФ не старше 35 лет со стажем педагогической деятельности по специальности не более трех лет, иметь высшее или среднее профессиональное образование, проживать в Татарстане. Грант "Наш новый учитель" был учрежден для поддержки и привлечения в школы молодых талантливых учителей в 2011 году. За годы реализации проекта в школьное образовательное пространство республики привлечено около 1,7 тысячи молодых учителей. С 2020 года грант не присуждался.

https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230803/kazan-1887950619.html

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия