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Присуждение гранта "Наш новый учитель" возобновляется в Татарстане - РИА Новости, 03.08.2023
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Республика Татарстан
 
20:29 03.08.2023 (обновлено: 20:31 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/grant-1888065536.html
Присуждение гранта "Наш новый учитель" возобновляется в Татарстане
Присуждение гранта "Наш новый учитель" возобновляется в Татарстане - РИА Новости, 03.08.2023
Присуждение гранта "Наш новый учитель" возобновляется в Татарстане
Присуждение гранта "Наш новый учитель" с ежемесячной прибавкой к зарплате в 10 тысяч рублей для педагогов со стажем не более трех лет будет возобновлено в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:29
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республика татарстан
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рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Присуждение гранта "Наш новый учитель" с ежемесячной прибавкой к зарплате в 10 тысяч рублей для педагогов со стажем не более трех лет будет возобновлено в Татарстане в текущем году, сообщает министерство образования и науки республики. "В Год педагога и наставника при поддержке раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова принято решение о возобновлении гранта "Наш новый учитель". В конкурсе на грант может принять участие педагог, имеющий стаж не более трех лет", - говорится в сообщении. Целями предоставления гранта являются преодоление кадрового дефицита педагогических работников, совершенствование учебно-воспитательного процесса в рамках реализации индивидуального проекта по внедрению инновационных методов и технологий повышения эффективности учебного процесса, закрепление педагогических работников в общеобразовательных организациях, в которых они работают на момент победы на соискание гранта "Наш новый учитель" Обладатель гранта получает ежемесячную прибавку к заработной плате в размере 10 тысяч рублей в течение трех лет (27 месяцев, без учета летнего периода, сумма выплат одному получателю - 90 тысяч рублей в течение учебного года). Ежегодно получать грант смогут до 200 молодых педагогов. Для участия в конкурсе на соискание гранта учителя должны быть гражданами РФ не старше 35 лет со стажем педагогической деятельности по специальности не более трех лет, иметь высшее или среднее профессиональное образование, проживать в Татарстане. Грант "Наш новый учитель" был учрежден для поддержки и привлечения в школы молодых талантливых учителей в 2011 году. За годы реализации проекта в школьное образовательное пространство республики привлечено около 1,7 тысячи молодых учителей. С 2020 года грант не присуждался.
https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html
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республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Россия
Присуждение гранта "Наш новый учитель" возобновляется в Татарстане

Присуждение гранта "Наш новый учитель" возобновляется в Татарстане

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Присуждение гранта "Наш новый учитель" с ежемесячной прибавкой к зарплате в 10 тысяч рублей для педагогов со стажем не более трех лет будет возобновлено в Татарстане в текущем году, сообщает министерство образования и науки республики.
"В Год педагога и наставника при поддержке раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова принято решение о возобновлении гранта "Наш новый учитель". В конкурсе на грант может принять участие педагог, имеющий стаж не более трех лет", - говорится в сообщении.
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Целями предоставления гранта являются преодоление кадрового дефицита педагогических работников, совершенствование учебно-воспитательного процесса в рамках реализации индивидуального проекта по внедрению инновационных методов и технологий повышения эффективности учебного процесса, закрепление педагогических работников в общеобразовательных организациях, в которых они работают на момент победы на соискание гранта "Наш новый учитель"
Обладатель гранта получает ежемесячную прибавку к заработной плате в размере 10 тысяч рублей в течение трех лет (27 месяцев, без учета летнего периода, сумма выплат одному получателю - 90 тысяч рублей в течение учебного года). Ежегодно получать грант смогут до 200 молодых педагогов.
Для участия в конкурсе на соискание гранта учителя должны быть гражданами РФ не старше 35 лет со стажем педагогической деятельности по специальности не более трех лет, иметь высшее или среднее профессиональное образование, проживать в Татарстане.
Грант "Наш новый учитель" был учрежден для поддержки и привлечения в школы молодых талантливых учителей в 2011 году. За годы реализации проекта в школьное образовательное пространство республики привлечено около 1,7 тысячи молодых учителей. С 2020 года грант не присуждался.
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