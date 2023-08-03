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Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли - РИА Новости, 03.08.2023
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12:14 03.08.2023 (обновлено: 12:23 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/derevoobrabotka-1887934590.html
Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли
Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли - РИА Новости, 03.08.2023
Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли
Власти должны подставить плечо тем, кто занимается деревообработкой, отрасль чуть просела, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:14
2023-08-03T12:23
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти должны подставить плечо тем, кто занимается деревообработкой, отрасль чуть просела, заявил президент РФ Владимир Путин."Небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов, и деревообработка просела", - сказал Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.Главная проблема в деревообработке, по словам главы государства - это логистика. "Здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности", - заключил Путин.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли

Путин заявил, что деревообрабатывающая отрасль чуть просела, и поручил подставить ей плечо

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТерритория древесно-биржевого производства ОАО "Котласский ЦБК" ("Котласский целлюлозно-бумажный комбинат")
Территория древесно-биржевого производства ОАО Котласский ЦБК (Котласский целлюлозно-бумажный комбинат) - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Территория древесно-биржевого производства ОАО "Котласский ЦБК" ("Котласский целлюлозно-бумажный комбинат"). Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти должны подставить плечо тем, кто занимается деревообработкой, отрасль чуть просела, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов, и деревообработка просела", - сказал Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
Главная проблема в деревообработке, по словам главы государства - это логистика. "Здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности", - заключил Путин.
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