https://ria.ru/20230803/derevoobrabotka-1887934590.html
Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли
Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли - РИА Новости, 03.08.2023
Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли
Власти должны подставить плечо тем, кто занимается деревообработкой, отрасль чуть просела, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:14
2023-08-03T12:14
2023-08-03T12:23
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти должны подставить плечо тем, кто занимается деревообработкой, отрасль чуть просела, заявил президент РФ Владимир Путин."Небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов, и деревообработка просела", - сказал Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.Главная проблема в деревообработке, по словам главы государства - это логистика. "Здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230714/drevesina-1884220641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли
Путин заявил, что деревообрабатывающая отрасль чуть просела, и поручил подставить ей плечо
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти должны подставить плечо тем, кто занимается деревообработкой, отрасль чуть просела, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов, и деревообработка просела", - сказал Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
Главная проблема в деревообработке, по словам главы государства - это логистика. "Здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности", - заключил Путин.
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