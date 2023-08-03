https://ria.ru/20230803/derevoobrabotka-1887934590.html

Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли

Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли - РИА Новости, 03.08.2023

Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли

Власти должны подставить плечо тем, кто занимается деревообработкой, отрасль чуть просела, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:14

2023-08-03T12:14

2023-08-03T12:23

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти должны подставить плечо тем, кто занимается деревообработкой, отрасль чуть просела, заявил президент РФ Владимир Путин."Небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов, и деревообработка просела", - сказал Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.Главная проблема в деревообработке, по словам главы государства - это логистика. "Здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230714/drevesina-1884220641.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия