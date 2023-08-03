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В Таиланде для туристов закроют знаменитую бухту из фильма "Пляж"
В Таиланде для туристов закроют знаменитую бухту из фильма "Пляж" - РИА Новости, 03.08.2023
В Таиланде для туристов закроют знаменитую бухту из фильма "Пляж"
Бухта из фильма "Пляж" с Леонардо ди Каприо, залив Майа-Бэй на Пхи-Пхи-Ле в Таиланде будет закрыт на два месяца, с 1 августа до 30 сентября, для реабилитации... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:10
2023-08-03T16:10
2023-08-03T16:11
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леонардо ди каприо
отдых на море
экология
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Бухта из фильма "Пляж" с Леонардо ди Каприо, залив Майа-Бэй на Пхи-Пхи-Ле в Таиланде будет закрыт на два месяца, с 1 августа до 30 сентября, для реабилитации экосистемы. Об этом сообщает издание “Новости Пхукета”.Легендарная достопримечательность снова откроется 1 октября. Экологические каникулы в течение трех лет оказались полезными для бухты: акулы и другая морская фауна вернулись, кораллы стали лучше себя чувствовать. Официальные лица беспокоятся, что чрезмерное посещение может нанести ущерб этим результатам.
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новости - туризм, таиланд, леонардо ди каприо, отдых на море, экология
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Леонардо Ди Каприо, Отдых на море, Экология
В Таиланде для туристов закроют знаменитую бухту из фильма "Пляж"
СМИ: в Таиланде для туристов закроют бухту из фильма "Пляж" для “реабилитации экосистемы”