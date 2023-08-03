Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Офис Моди заявил, что премьер Индии лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет лично присутствовать на саммите БРИКС в Южной Африке, сообщил офис премьера по итогам его разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
"Президент Рамафоса пригласил премьер-министра на саммит БРИКС, который пройдет в Южной Африке 22-24 августа 2023 года, и проинформировал его о подготовке к нему. Премьер-министр принял приглашение и сообщил, что с нетерпением ждет своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе разговора лидеры стран положительно оценили прогресс в двустороннем сотрудничестве, в том числе в контексте отмечаемого в 2023 году 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений, и обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес.
Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие.