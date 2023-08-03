https://ria.ru/20230803/briks-1888039029.html

Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 03.08.2023

Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет лично присутствовать на саммите БРИКС в Южной Африке, сообщил офис премьера по итогам его разговора с президентом... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:18

2023-08-03T18:18

2023-08-03T18:26

в мире

юар

индия

брикс

нарендра моди

сирил рамафоса

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет лично присутствовать на саммите БРИКС в Южной Африке, сообщил офис премьера по итогам его разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой."Президент Рамафоса пригласил премьер-министра на саммит БРИКС, который пройдет в Южной Африке 22-24 августа 2023 года, и проинформировал его о подготовке к нему. Премьер-министр принял приглашение и сообщил, что с нетерпением ждет своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе разговора лидеры стран положительно оценили прогресс в двустороннем сотрудничестве, в том числе в контексте отмечаемого в 2023 году 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений, и обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес.Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие.БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230803/briks-1887918990.html

юар

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, юар, индия, брикс, нарендра моди, сирил рамафоса