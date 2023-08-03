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Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 03.08.2023
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18:18 03.08.2023 (обновлено: 18:26 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/briks-1888039029.html
Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 03.08.2023
Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет лично присутствовать на саммите БРИКС в Южной Африке, сообщил офис премьера по итогам его разговора с президентом... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:18
2023-08-03T18:26
в мире
юар
индия
брикс
нарендра моди
сирил рамафоса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет лично присутствовать на саммите БРИКС в Южной Африке, сообщил офис премьера по итогам его разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой."Президент Рамафоса пригласил премьер-министра на саммит БРИКС, который пройдет в Южной Африке 22-24 августа 2023 года, и проинформировал его о подготовке к нему. Премьер-министр принял приглашение и сообщил, что с нетерпением ждет своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе разговора лидеры стран положительно оценили прогресс в двустороннем сотрудничестве, в том числе в контексте отмечаемого в 2023 году 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений, и обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес.Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие.БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, юар, индия, брикс, нарендра моди, сирил рамафоса
В мире, ЮАР, Индия, БРИКС, Нарендра Моди, Сирил Рамафоса
Моди лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Офис Моди заявил, что премьер Индии лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет лично присутствовать на саммите БРИКС в Южной Африке, сообщил офис премьера по итогам его разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
"Президент Рамафоса пригласил премьер-министра на саммит БРИКС, который пройдет в Южной Африке 22-24 августа 2023 года, и проинформировал его о подготовке к нему. Премьер-министр принял приглашение и сообщил, что с нетерпением ждет своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе разговора лидеры стран положительно оценили прогресс в двустороннем сотрудничестве, в том числе в контексте отмечаемого в 2023 году 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений, и обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, представляющих взаимный интерес.
Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие.
БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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В миреЮАРИндияБРИКСНарендра МодиСирил Рамафоса
 
 
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