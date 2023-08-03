https://ria.ru/20230803/briks-1887976211.html

МИД Индии не ответил на вопрос об участии Моди в саммите БРИКС

МИД Индии не ответил на вопрос об участии Моди в саммите БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023

МИД Индии не ответил на вопрос об участии Моди в саммите БРИКС

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи не ответил на вопрос об участии премьер-министр Нарендры Моди в саммите БРИКС в Южной Арфике, призвав... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:41

2023-08-03T14:41

2023-08-03T14:41

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи не ответил на вопрос об участии премьер-министр Нарендры Моди в саммите БРИКС в Южной Арфике, призвав дождаться соответствующего сообщения внешнеполитического ведомства. "Я бы настоятельно призвал вас не полагаться на спекулятивные сообщения СМИ. Когда мы будем в состоянии говорить об объявлении визитов такого высокого уровня, мы обязательно это сделаем, и вы знаете, что такова наша практика. На данный момент я бы настоятельно призвал вас всех просто набраться терпения и позволить нам объявить об этом в нужное время", - заявил он в ходе брифинга, отвечая на вопрос о личном участии премьера Индии в саммите. Ранее источник РИА Новости в правительстве Индии сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа, представлять страну будет вице-президент или министр иностранных дел Индии. Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие. БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230803/briks-1887959745.html

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индия, юар, россия, нарендра моди, сергей лавров, брикс