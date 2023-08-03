https://ria.ru/20230803/briks-1887959745.html

В Индии заявили, что не возражают против расширения БРИКС

В Индии заявили, что не возражают против расширения БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023

В Индии заявили, что не возражают против расширения БРИКС

Индия не возражает против расширения БРИКС, иные заявления об этом являются неправдой, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:56

2023-08-03T13:56

2023-08-03T14:04

брикс

индия

россия

владимир путин

сергей лавров

йоханнесбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155508/13/1555081361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dbbe0766f7857bb32ea4146f7a16fc0.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Индия не возражает против расширения БРИКС, иные заявления об этом являются неправдой, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи."Члены БРИКС проводят внутреннее обсуждение руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур для процесса расширения БРИКС на основе всесторонних консультаций и консенсуса. Как отметил наш министр иностранных дел, мы подходим к этому непредвзято и с позитивным настроем. Мы видели некоторые необоснованные домыслы, и вы также упомянули некоторые из них о том, что у Индии есть оговорки против расширения. Это просто неправда", - заявил он на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос о публикации Блумберг.Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что Индия будет как можно дольше выступать против принятия новых членов в БРИКС на фоне опасений, что Китай может использовать блок для развития своих личных целей.В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230803/valyuta-1887931184.html

https://ria.ru/20230803/briks-1887930810.html

индия

россия

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, индия, россия, владимир путин, сергей лавров, йоханнесбург