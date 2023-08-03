https://ria.ru/20230803/briks-1887959745.html
В Индии заявили, что не возражают против расширения БРИКС
В Индии заявили, что не возражают против расширения БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023
В Индии заявили, что не возражают против расширения БРИКС
Индия не возражает против расширения БРИКС, иные заявления об этом являются неправдой, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:56
2023-08-03T13:56
2023-08-03T14:04
брикс
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россия
владимир путин
сергей лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Индия не возражает против расширения БРИКС, иные заявления об этом являются неправдой, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи."Члены БРИКС проводят внутреннее обсуждение руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур для процесса расширения БРИКС на основе всесторонних консультаций и консенсуса. Как отметил наш министр иностранных дел, мы подходим к этому непредвзято и с позитивным настроем. Мы видели некоторые необоснованные домыслы, и вы также упомянули некоторые из них о том, что у Индии есть оговорки против расширения. Это просто неправда", - заявил он на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос о публикации Блумберг.Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что Индия будет как можно дольше выступать против принятия новых членов в БРИКС на фоне опасений, что Китай может использовать блок для развития своих личных целей.В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230803/valyuta-1887931184.html
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брикс, индия, россия, владимир путин, сергей лавров, йоханнесбург
БРИКС, Индия, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Йоханнесбург
В Индии заявили, что не возражают против расширения БРИКС
В МИД опровергли заявления, что Индия выступает против расширения БРИКС
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Индия не возражает против расширения БРИКС, иные заявления об этом являются неправдой, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
"Члены БРИКС проводят внутреннее обсуждение руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур для процесса расширения БРИКС на основе всесторонних консультаций и консенсуса. Как отметил наш министр иностранных дел, мы подходим к этому непредвзято и с позитивным настроем. Мы видели некоторые необоснованные домыслы, и вы также упомянули некоторые из них о том, что у Индии есть оговорки против расширения. Это просто неправда", - заявил он на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос о публикации Блумберг.
В Кремле оценили вероятность введения единой валюты БРИКС
Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что Индия будет как можно дольше выступать против принятия новых членов в БРИКС на фоне опасений, что Китай может использовать блок для развития своих личных целей.
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
На саммите БРИКС
, который пройдет в Йоханнесбурге
22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая
, Индии, Бразилии
и ЮАР
, Россию
будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров
. Президент России Владимир Путин
сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
В Кремле прокомментировали расширение БРИКС