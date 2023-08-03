https://ria.ru/20230803/briks-1887937945.html
Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС
Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023
Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС
РФ будет принимать полноценное участие в саммите БРИКС, глава МИД Сергей Лавров будет работать непосредственно на площадке форума, а президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:28
2023-08-03T12:28
2023-08-03T12:41
россия
брикс
йоханнесбург
дмитрий песков
владимир путин
сергей лавров
политика
юар
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. РФ будет принимать полноценное участие в саммите БРИКС, глава МИД Сергей Лавров будет работать непосредственно на площадке форума, а президент РФ Владимир Путин - посредством видеоконференции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Источник в правительстве Индии рассказал РИА Новости, что премьер Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа в связи с решением Путина не присутствовать на встрече лидеров. По его словам, Нью-Дели будет представлять вице-президент или министр иностранных дел."Мы не можем говорить за премьер-министра Индии, но а что касается президента Путина - он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров. Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230730/briks-1887137288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, брикс, йоханнесбург, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров, политика, юар
Россия, БРИКС, Йоханнесбург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров, Политика, ЮАР
Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС
Песков: Лавров будет работать на площадке саммита БРИКС в ЮАР, а Путин — по видеосвязи