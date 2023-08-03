https://ria.ru/20230803/briks-1887937945.html

Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС

Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023

Песков раскрыл формат участия России в саммите БРИКС

РФ будет принимать полноценное участие в саммите БРИКС, глава МИД Сергей Лавров будет работать непосредственно на площадке форума, а президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:28

2023-08-03T12:28

2023-08-03T12:41

россия

брикс

йоханнесбург

дмитрий песков

владимир путин

сергей лавров

политика

юар

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. РФ будет принимать полноценное участие в саммите БРИКС, глава МИД Сергей Лавров будет работать непосредственно на площадке форума, а президент РФ Владимир Путин - посредством видеоконференции, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Источник в правительстве Индии рассказал РИА Новости, что премьер Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа в связи с решением Путина не присутствовать на встрече лидеров. По его словам, Нью-Дели будет представлять вице-президент или министр иностранных дел."Мы не можем говорить за премьер-министра Индии, но а что касается президента Путина - он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров. Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230730/briks-1887137288.html

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йоханнесбург

юар

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Кирилл Волков

россия, брикс, йоханнесбург, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров, политика, юар