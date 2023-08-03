https://ria.ru/20230803/briks-1887918990.html

Индия будет выступать против роста БРИКС из-за влияния Китая, пишут СМИ

Индия будет выступать против роста БРИКС из-за влияния Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2023

Индия будет выступать против роста БРИКС из-за влияния Китая, пишут СМИ

Индия будет как можно дольше выступать против принятия новых членов в БРИКС на фоне опасений, что Китай может использовать блок для развития своих личных целей, РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:47

2023-08-03T10:47

2023-08-03T10:47

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Индия будет как можно дольше выступать против принятия новых членов в БРИКС на фоне опасений, что Китай может использовать блок для развития своих личных целей, пишет индийский обозреватель агентства Блумберг Михир Шарма. Журналист в материале указывает, что Китай и Индия находятся в некоем противостоянии и, в то же время каждая из стран хочет быть лидером в блоках, частью которых они являются. Такое напряжение между Пекином и Нью-Дели, вероятно, помешает БРИКС расшириться и бросить вызов Западу, указывает обозреватель. "Индия по крайней мере будет скорее всего как можно дольше пытаться остановить расширение. БРИКС, который выводит Запад из равновесия, не пытаясь при этом что-то делать, был бы идеальным для Нью-Дели", - говорится в материале. Кроме того, агентство отмечает, что члены БРИКС выступают за поддержку вступления разных государств. Так, например, Китай бы поддержал вступление Саудовской Аравии в попытке предотвратить ориентацию страны на сотрудничество с США, а Индия и Бразилия выступают за вступление Индонезии, которая, по их мнению, может быть более демократическим государством. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, что Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, и хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в рамках БРИКС есть нюансы в плане расширения объединения, они будут обсуждаться в ходе саммита. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230802/briks-1887761974.html

https://ria.ru/20230801/venesuela-1887500764.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, индия, дмитрий песков, сергей лавров, брикс