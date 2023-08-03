https://ria.ru/20230803/barsuk-1887905853.html
В Приамурье бешеный барсук укусил мальчика
В Приамурье бешеный барсук укусил мальчика - РИА Новости, 03.08.2023
В Приамурье бешеный барсук укусил мальчика
Больной бешенством дикий барсук укусил 13-летнего мальчика на частном подворье, из-за этого в селе Калинино Михайловского района введён карантин, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T09:11
2023-08-03T09:11
2023-08-03T09:11
происшествия
амурская область
михайловский район
свободненский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 авг – РИА Новости. Больной бешенством дикий барсук укусил 13-летнего мальчика на частном подворье, из-за этого в селе Калинино Михайловского района введён карантин, сообщает управление ветеринарии по Амурской области в Telegram-канале. В июне аналогичный случай был выявлен в Свободненском районе Амурской области, где местную жительницу укусила бешеная енотовидная собака, в начале июля в селе Благовещенского района отловили больную лисицу. "Карантин по бешенству установлен в селе Калинино Михайловского района. В настоящее время специалисты амурского управления ветеринарии завершили в очаге все необходимые мероприятия. Проведена повторная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних прививок", - говорится в сообщении ветеринарного ведомства. После инцидента барсука отловили, лабораторные исследования подтвердили, что животное было больным. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь и провели вакцинировали. В управлении рекомендовали жителям помнить о мерах предосторожности и сохранять бдительность. "В случае укусов животными, даже незначительных, нужно обязательно обращаться за медицинской помощью и информировать о ЧП управление ветеринарии. Все домашние животные, особенно дворовые и бывающие за пределами городов, обязательно должны иметь прививки от бешенства", - прокомментировал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов. Он напомнил, что несложная и бесплатная процедура для владельцев животных может спасти человеку жизнь.
https://ria.ru/20230712/ukus-1883831072.html
https://ria.ru/20230801/nasekomye-1887652297.html
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происшествия, амурская область, михайловский район, свободненский район
Происшествия, Амурская область, Михайловский район, Свободненский район
В Приамурье бешеный барсук укусил мальчика
В Приамурье больной бешенством барсук укусил 13-летнего мальчика на частном подворье