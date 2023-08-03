https://ria.ru/20230803/avtomobili-1888017287.html
Сенатор предложил пересаживать чиновников на отечественные авто постепенно
Сенатор предложил пересаживать чиновников на отечественные авто постепенно - РИА Новости, 03.08.2023
Сенатор предложил пересаживать чиновников на отечественные авто постепенно
Идея пересадить чиновников на отечественные автомобили абсолютно правильная, их стоит закупить сразу после того, как нынешний парк придет в негодность, заявил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:54
2023-08-03T16:54
2023-08-03T18:24
экономика
авто
россия
вячеслав тимченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Идея пересадить чиновников на отечественные автомобили абсолютно правильная, их стоит закупить сразу после того, как нынешний парк придет в негодность, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "В этой ситуации, конечно, эффективнее доездить (на импортных автомобилях) до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально. Использование отечественных автомобилей — я такую идею полностью поддерживаю", — сказал Тимченко. "Безусловно, при закупке автомобилей <...> будут руководствоваться поручениями президента, и, по мере того как автомобили будут изнашиваться, — они будут заменяться на отечественные автомобили", — добавил сенатор. Он отметил, что Совет Федерации "сам не закупает автомобили", а пользуется предоставленными.
https://ria.ru/20230803/avtovaz-1887989198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Экономика, Авто, Россия, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
Сенатор предложил пересаживать чиновников на отечественные авто постепенно
Сенатор Тимченко предложил закупать отечественные авто для чиновников после поломки старых
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Идея пересадить чиновников на отечественные автомобили абсолютно правильная, их стоит закупить сразу после того, как нынешний парк придет в негодность, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
Президент России Владимир Путин
в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".
"В этой ситуации, конечно, эффективнее доездить (на импортных автомобилях) до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально. Использование отечественных автомобилей — я такую идею полностью поддерживаю", — сказал Тимченко.
"Безусловно, при закупке автомобилей <...> будут руководствоваться поручениями президента, и, по мере того как автомобили будут изнашиваться, — они будут заменяться на отечественные автомобили", — добавил сенатор. Он отметил, что Совет Федерации "сам не закупает автомобили", а пользуется предоставленными.
"АвтоВАЗ" сообщил, что может обеспечить закупку автомобилей для чиновников