https://ria.ru/20230803/avtomobili-1888017287.html

Сенатор предложил пересаживать чиновников на отечественные авто постепенно

Сенатор предложил пересаживать чиновников на отечественные авто постепенно - РИА Новости, 03.08.2023

Сенатор предложил пересаживать чиновников на отечественные авто постепенно

Идея пересадить чиновников на отечественные автомобили абсолютно правильная, их стоит закупить сразу после того, как нынешний парк придет в негодность, заявил... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:54

2023-08-03T16:54

2023-08-03T18:24

экономика

авто

россия

вячеслав тимченко

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Идея пересадить чиновников на отечественные автомобили абсолютно правильная, их стоит закупить сразу после того, как нынешний парк придет в негодность, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "В этой ситуации, конечно, эффективнее доездить (на импортных автомобилях) до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально. Использование отечественных автомобилей — я такую идею полностью поддерживаю", — сказал Тимченко. "Безусловно, при закупке автомобилей <...> будут руководствоваться поручениями президента, и, по мере того как автомобили будут изнашиваться, — они будут заменяться на отечественные автомобили", — добавил сенатор. Он отметил, что Совет Федерации "сам не закупает автомобили", а пользуется предоставленными.

https://ria.ru/20230803/avtovaz-1887989198.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, россия, вячеслав тимченко, совет федерации рф