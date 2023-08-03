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Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием - РИА Новости, 03.08.2023
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17:29 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием - РИА Новости, 03.08.2023
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием
Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:29
2023-08-03T17:29
россия
великобритания
лондон
владимир путин
мария захарова
оксфордский университет
международный уголовный суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой - инсценировка, разыгранная на деньги Великобритании, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. "МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске", - написала она. В сообщении Захарова обратилась к цепочке событий, которые привели к такому "политизированному и юридически ничтожному решению" МУС. По ее словам, после того как в феврале этого года произошла замена судьи МУС Антуана Кесиа-Мбе Миндуа на "готового служить Западу" выпускника Оксфордского университета Серхио Херардо Угальде Годинеса, в палате наблюдался перевес в сторону английского лобби. Дипломат отметила, что Лондону нужен был "личный фактор", чтобы усилить контроль над МУС, и тогда власти страны приняли решение о досрочном освобождении находившегося в тюрьме в Великобритании брата прокурора МУС Карима Хана. Сразу после досрочного освобождения своего родственника прокурор направил в палату предварительного производства обращение с запросом на утверждение ордеров на "арест", добавила Захарова. Она отметила, что после такого шага палата все еще медлила с решением, и тогда Лондон стал инициатором проведения 20 марта донорской конференции для МУС, как бы "намекая МУС, что до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты". По словам дипломата, "судьи легко покупаются", и уже 17 марта в преддверии донорской конференции Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" президента России и российского детского омбудсмена. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Ранее МВД России объявило в розыск ещё одну судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Томоко Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В мае ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале. Они объявлены в розыск.
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россия, великобритания, лондон, владимир путин, мария захарова, оксфордский университет, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), мария львова-белова
Россия, Великобритания, Лондон, Владимир Путин, Мария Захарова, Оксфордский университет, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Мария Львова-Белова
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием

Захарова: ордер МУС на арест Путина стал разыгранным на британские деньги сценарием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой - инсценировка, разыгранная на деньги Великобритании, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске", - написала она.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым
29 июля, 12:50
В сообщении Захарова обратилась к цепочке событий, которые привели к такому "политизированному и юридически ничтожному решению" МУС.
По ее словам, после того как в феврале этого года произошла замена судьи МУС Антуана Кесиа-Мбе Миндуа на "готового служить Западу" выпускника Оксфордского университета Серхио Херардо Угальде Годинеса, в палате наблюдался перевес в сторону английского лобби. Дипломат отметила, что Лондону нужен был "личный фактор", чтобы усилить контроль над МУС, и тогда власти страны приняли решение о досрочном освобождении находившегося в тюрьме в Великобритании брата прокурора МУС Карима Хана.
Сразу после досрочного освобождения своего родственника прокурор направил в палату предварительного производства обращение с запросом на утверждение ордеров на "арест", добавила Захарова. Она отметила, что после такого шага палата все еще медлила с решением, и тогда Лондон стал инициатором проведения 20 марта донорской конференции для МУС, как бы "намекая МУС, что до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об "аресте" Путина
21 июля, 14:12
По словам дипломата, "судьи легко покупаются", и уже 17 марта в преддверии донорской конференции Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" президента России и российского детского омбудсмена.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Европарламенте призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко
18 июля, 17:44
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Ранее МВД России объявило в розыск ещё одну судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Томоко Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В мае ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале. Они объявлены в розыск.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
 
РоссияВеликобританияЛондонВладимир ПутинМария ЗахароваОксфордский университетМеждународный уголовный судСледственный комитет России (СК РФ)Мария Львова-Белова
 
 
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