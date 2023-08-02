https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887870391.html

"Остался один выход". Зеленского поставили на место после слов о Путине

"Остался один выход". Зеленского поставили на место после слов о Путине - РИА Новости, 02.08.2023

"Остался один выход". Зеленского поставили на место после слов о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский нереалистично оценивает ситуацию, когда говорит о способности победить Россию и ее лидера Владимира Путина, заявил бывший... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:39

2023-08-02T20:39

2023-08-02T21:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

африка

владимир зеленский

владимир путин

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нереалистично оценивает ситуацию, когда говорит о способности победить Россию и ее лидера Владимира Путина, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Вот это классическая речь Зеленского: Россию можно и нужно победить. А что ж ты тогда полтора года не можешь этого сделать? Ты наивный пацан, обманщик или просто клоун", — сказал он.По словам эксперта, киевский режим уже начал терять союзников, которые стали сокращать поставки ВСУ из-за провала контрнаступления. В это время Путин сумел провести саммит Россия — Африка, где присутствовали 49 делегаций африканских стран и региональных объединений, напомнил Соскин.У киевских властей стался только один выход: отмена военного положения и мирные переговоры с Москвой, резюмировал он.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ria.ru/20230802/vsu-1887865878.html

https://ria.ru/20230802/vsu-1887800765.html

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россия, украина, африка, владимир зеленский, владимир путин, олег соскин, вооруженные силы украины, нато