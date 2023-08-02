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"Остался один выход". Зеленского поставили на место после слов о Путине
"Остался один выход". Зеленского поставили на место после слов о Путине - РИА Новости, 02.08.2023
"Остался один выход". Зеленского поставили на место после слов о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский нереалистично оценивает ситуацию, когда говорит о способности победить Россию и ее лидера Владимира Путина, заявил бывший... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:39
2023-08-02T20:39
2023-08-02T21:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
африка
владимир зеленский
владимир путин
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нереалистично оценивает ситуацию, когда говорит о способности победить Россию и ее лидера Владимира Путина, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Вот это классическая речь Зеленского: Россию можно и нужно победить. А что ж ты тогда полтора года не можешь этого сделать? Ты наивный пацан, обманщик или просто клоун", — сказал он.По словам эксперта, киевский режим уже начал терять союзников, которые стали сокращать поставки ВСУ из-за провала контрнаступления. В это время Путин сумел провести саммит Россия — Африка, где присутствовали 49 делегаций африканских стран и региональных объединений, напомнил Соскин.У киевских властей стался только один выход: отмена военного положения и мирные переговоры с Москвой, резюмировал он.Украинское контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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россия, украина, африка, владимир зеленский, владимир путин, олег соскин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Африка, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Остался один выход". Зеленского поставили на место после слов о Путине
Экс-советника Кучмы Соскина возмутило голословное обещание Зеленского победить Россию