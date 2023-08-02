https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887822362.html
СМИ: Зеленский может приехать на сессию Генассамблеи ООН в сентябре
СМИ: Зеленский может приехать на сессию Генассамблеи ООН в сентябре - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: Зеленский может приехать на сессию Генассамблеи ООН в сентябре
Владимир Зеленский, вероятно, в сентябре приедет в Нью-Йорк, чтобы посетить сессию Генассамблеи ООН, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:58
2023-08-02T16:58
2023-08-02T17:13
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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ситуация в днр и лнр
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, вероятно, в сентябре приедет в Нью-Йорк, чтобы посетить сессию Генассамблеи ООН, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Отмечается, что на Генассамблее Зеленский намерен говорить о своей "формуле мира". По сообщению агентства, он может посетить ряд встреч и заседаний. Однако, как подчеркивает Блумберг, планы Зеленского пока не окончательно утверждены и могут измениться.Источники заявили, что Киев требует проведения саммита по "мирной формуле" Зеленского на полях ООН, однако некоторые союзники Украины не поддерживают эту идею и предпочитают провести мероприятия в рамках планируемой программы. Некоторые из союзников Киева хотели бы сначала увидеть предложения стран Глобального Юга. В качестве альтернативного варианта также может рассматриваться обсуждение урегулирования на Украине в рамках Совбеза ООН, на котором могла бы присутствовать Россия.Семьдесят восьмая сессия Генеральной ассамблеи открывается в сентябре. В рамках недели высокого уровня в сентябре мировые лидеры в том числе примут участие в общих прениях на Генеральной ассамблее, проведут Саммит по целям устойчивого развития.
https://ria.ru/20230730/vstrecha-1887251331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СМИ: Зеленский может приехать на сессию Генассамблеи ООН в сентябре
Bloomberg: Зеленский может в сентябре приехать в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН