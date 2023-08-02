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Путин не ожидал. В США забили тревогу из-за безрассудного шага ВСУ на юге
Путин не ожидал. В США забили тревогу из-за безрассудного шага ВСУ на юге - РИА Новости, 02.08.2023
Путин не ожидал. В США забили тревогу из-за безрассудного шага ВСУ на юге
Украинские войска допустили серьезную ошибку, попытавшись прорвать российскую линию обороны на южном направлении, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:56
2023-08-02T19:56
2023-08-02T21:39
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
владимир путин
украина
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска допустили серьезную ошибку, попытавшись прорвать российскую линию обороны на южном направлении, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls."Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге. <…> Но это произошло", — отметил он.По словам военного, из-за тактической ошибки ВСУ понесли ужасные потери: только за последний месяц в сражениях погибло около тридцати тысяч солдат.Украина с 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки противника захватить российские территории провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.Глава Миноброны Сергей Шойгу сообщил, что 26 и 27 июля была сорвана масштабная украинская атака на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Путин, Украина, В мире
Путин не ожидал. В США забили тревогу из-за безрассудного шага ВСУ на юге
Полковник Макгрегор: ВСУ допустили страшную ошибку, начав наступление на южном направлении