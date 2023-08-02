https://ria.ru/20230802/vsu-1887860738.html

СМИ: ВСУ в первые две недели наступления потеряли пятую часть вооружения

СМИ: ВСУ в первые две недели наступления потеряли пятую часть вооружения - РИА Новости, 02.08.2023

СМИ: ВСУ в первые две недели наступления потеряли пятую часть вооружения

Украинские войска в первые две недели контрнаступления потеряли 20% направленных в зону боевых действий оружия и техники, пишет газета New York Times со ссылкой РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:59

2023-08-02T18:59

2023-08-02T18:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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нато

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска в первые две недели контрнаступления потеряли 20% направленных в зону боевых действий оружия и техники, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц. "В первые две недели контрнаступления не менее 20% вооружений, которые Украина направила в зону боевых действий, были повреждены или уничтожены", - говорится в материале издания. Среди утраченного оружия и техники были направленные Западом танки и бронетранспортеры, добавляет газета. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато