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Глава Мордовии ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии - РИА Новости, 02.08.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
18:01 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/voprosy-1887842376.html
Глава Мордовии ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии
Глава Мордовии ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии - РИА Новости, 02.08.2023
Глава Мордовии ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии
Более четырехсот вопросов поступило на прямую линию главы Мордовии, сообщает пресс-служба руководителя республики. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:01
2023-08-02T18:01
республика мордовия
артем здунов
германия
израиль
кипр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Более четырехсот вопросов поступило на прямую линию главы Мордовии, сообщает пресс-служба руководителя республики. Глава Мордовии Артем Здунов 2 августа провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей региона, поступившие через социальные сети. Кроме того, в студию были приглашены журналисты, блогеры и общественники. "В общей сложности Здунову поступило более четырехсот вопросов. ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство общественных территорий – таких обращений было больше всего. Также руководитель республики ответил на вопросы, связанные с капремонтом школ, кадровым обеспечением медицинских учреждений и сельхозпредприятий, развитием туризма. Глава республики, отвечая на вопросы жителей Мордовии, сразу же подключал к обсуждению острых тем министров и глав районов", - говорится в сообщении. Важный темой разговора стала поддержка участников СВО. Был поднят вопрос организованной доставки бойцов, приходящих в отпуск. Сейчас они добираются в родные места самостоятельно, при этом возникают определенные трудности. Глава республики дал поручение проработать варианты решения вопроса. "По сельскому хозяйству у нас положительная динамика, мы уверенно растём. Мы продолжаем быть уверенными экспортерами сельхозпродукции. Около 80% у нас идёт на экспорт. Будем биться за то, чтобы не снизить темпы. По этому году экспорт вырос на 17% и мы, несмотря на все санкции, расширили географию поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья", - сказал глава Мордовии. Всего в республике 19 предприятий различных форм собственности поставляют продукцию на экспорт в страны дальнего зарубежья (Германию, Израиль, Кипр, Великобританию, Афганистан, Вьетнам) и ближнего зарубежья (Армению, Киргизию, Белоруссию, Казахстан, Эстонию, Азербайджан, Латвию, Абхазию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Южную Осетию). Здунов также отметил, что в республике действует более 80 сельхозкооперативов. "Мы видим в этом большую перспективу, потому что это реальное трудоустройство, реальный сбыт продукции. В ближайшие год-два профильное министерство будет заниматься этим очень предметно", - подчеркнул глава Мордовии. Как уточнили в пресс-службе главы региона, благодаря проводимой работе по развитию сельскохозяйственной кооперации в 2022 году в Мордовии было зарегистрировано 5 новых сельскохозяйственных кооперативов, в 2023 году создано еще 3 новых кооператива. В рамках мероприятий по развитию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов за период с 2015 по 2022 годы общая сумма грантовой поддержки составила 131,7 миллиона рублей. За весь период реализации программы грантовую поддержку получили 13 кооперативов. Поддержка позволила кооперативам приобрести оборудование для переработки мясной и молочной продукции, специализированный автотранспорт, увеличить объемы переработки сельскохозяйственной продукции, создать новые постоянные рабочие места.
https://ria.ru/20230726/mordoviya-1886427391.html
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артем здунов, германия, израиль, кипр
Республика Мордовия, Артем Здунов, Германия, Израиль, Кипр
Глава Мордовии ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии

Глава Мордовии Здунов 2 августа ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Более четырехсот вопросов поступило на прямую линию главы Мордовии, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Глава Мордовии Артем Здунов 2 августа провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей региона, поступившие через социальные сети. Кроме того, в студию были приглашены журналисты, блогеры и общественники.
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"В общей сложности Здунову поступило более четырехсот вопросов. ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство общественных территорий – таких обращений было больше всего. Также руководитель республики ответил на вопросы, связанные с капремонтом школ, кадровым обеспечением медицинских учреждений и сельхозпредприятий, развитием туризма. Глава республики, отвечая на вопросы жителей Мордовии, сразу же подключал к обсуждению острых тем министров и глав районов", - говорится в сообщении.
Важный темой разговора стала поддержка участников СВО. Был поднят вопрос организованной доставки бойцов, приходящих в отпуск. Сейчас они добираются в родные места самостоятельно, при этом возникают определенные трудности. Глава республики дал поручение проработать варианты решения вопроса.
"По сельскому хозяйству у нас положительная динамика, мы уверенно растём. Мы продолжаем быть уверенными экспортерами сельхозпродукции. Около 80% у нас идёт на экспорт. Будем биться за то, чтобы не снизить темпы. По этому году экспорт вырос на 17% и мы, несмотря на все санкции, расширили географию поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья", - сказал глава Мордовии.
Всего в республике 19 предприятий различных форм собственности поставляют продукцию на экспорт в страны дальнего зарубежья (Германию, Израиль, Кипр, Великобританию, Афганистан, Вьетнам) и ближнего зарубежья (Армению, Киргизию, Белоруссию, Казахстан, Эстонию, Азербайджан, Латвию, Абхазию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Южную Осетию).
Здунов также отметил, что в республике действует более 80 сельхозкооперативов. "Мы видим в этом большую перспективу, потому что это реальное трудоустройство, реальный сбыт продукции. В ближайшие год-два профильное министерство будет заниматься этим очень предметно", - подчеркнул глава Мордовии.
Как уточнили в пресс-службе главы региона, благодаря проводимой работе по развитию сельскохозяйственной кооперации в 2022 году в Мордовии было зарегистрировано 5 новых сельскохозяйственных кооперативов, в 2023 году создано еще 3 новых кооператива. В рамках мероприятий по развитию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов за период с 2015 по 2022 годы общая сумма грантовой поддержки составила 131,7 миллиона рублей. За весь период реализации программы грантовую поддержку получили 13 кооперативов. Поддержка позволила кооперативам приобрести оборудование для переработки мясной и молочной продукции, специализированный автотранспорт, увеличить объемы переработки сельскохозяйственной продукции, создать новые постоянные рабочие места.
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