https://ria.ru/20230802/vdv-1887776270.html

Шойгу отметил беспримерный героизм десантников, участвующих в спецоперации

Шойгу отметил беспримерный героизм десантников, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 02.08.2023

Шойгу отметил беспримерный героизм десантников, участвующих в спецоперации

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе специальной военной операции на Украине проявляют беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:46

2023-08-02T13:46

2023-08-02T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

воздушно-десантные войска россии

день воздушно-десантных войск россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе специальной военной операции на Украине проявляют беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в своем поздравлении военнослужащих ВДВ. День ВДВ России отмечается 2 августа. По словам министра, всегда воины "крылатой пехоты" были образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу. Их отвага, отмечает Шойгу, стойкость и сила духа, помноженные на высочайшее мастерство, обеспечивали надежную защиту страны от враждебных посягательств. "Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск - настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки. В ходе специальной военной операции личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку. Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы России", - указал глава военного ведомства в своем поздравлении. Он высказал особые слова благодарности ветеранам за безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству. Также министр пожелал десантникам крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя отечества.

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887736510.html

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, воздушно-десантные войска россии, день воздушно-десантных войск россии, ситуация в днр и лнр