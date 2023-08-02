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Шойгу отметил беспримерный героизм десантников, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/vdv-1887776270.html
Шойгу отметил беспримерный героизм десантников, участвующих в спецоперации
Шойгу отметил беспримерный героизм десантников, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 02.08.2023
Шойгу отметил беспримерный героизм десантников, участвующих в спецоперации
Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе специальной военной операции на Украине проявляют беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:46
2023-08-02T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
воздушно-десантные войска россии
день воздушно-десантных войск россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе специальной военной операции на Украине проявляют беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в своем поздравлении военнослужащих ВДВ. День ВДВ России отмечается 2 августа. По словам министра, всегда воины "крылатой пехоты" были образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу. Их отвага, отмечает Шойгу, стойкость и сила духа, помноженные на высочайшее мастерство, обеспечивали надежную защиту страны от враждебных посягательств. "Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск - настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки. В ходе специальной военной операции личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку. Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы России", - указал глава военного ведомства в своем поздравлении. Он высказал особые слова благодарности ветеранам за безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству. Также министр пожелал десантникам крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя отечества.
https://ria.ru/20230802/desantniki-1887736510.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, воздушно-десантные войска россии, день воздушно-десантных войск россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Воздушно-десантные войска России, День Воздушно-десантных войск России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу отметил беспримерный героизм десантников, участвующих в спецоперации

Шойгу в поздравлении с Днем ВДВ отметил беспримерный героизм десантников — участников СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе специальной военной операции на Украине проявляют беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в своем поздравлении военнослужащих ВДВ.
День ВДВ России отмечается 2 августа.
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По словам министра, всегда воины "крылатой пехоты" были образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу. Их отвага, отмечает Шойгу, стойкость и сила духа, помноженные на высочайшее мастерство, обеспечивали надежную защиту страны от враждебных посягательств.
"Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск - настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки. В ходе специальной военной операции личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку. Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы России", - указал глава военного ведомства в своем поздравлении.
Он высказал особые слова благодарности ветеранам за безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству. Также министр пожелал десантникам крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя отечества.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВоздушно-десантные войска РоссииДень Воздушно-десантных войск РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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