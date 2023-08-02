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Зеленский назвал ближайшие полгода важными для Украины - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887858558.html
Зеленский назвал ближайшие полгода важными для Украины
Зеленский назвал ближайшие полгода важными для Украины - РИА Новости, 02.08.2023
Зеленский назвал ближайшие полгода важными для Украины
Владимир Зеленский в среду на экстренном заседании с послами Украины заявил, что ближайшие полгода станут важными для Украины на фоне нового "политического... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:48
2023-08-02T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в среду на экстренном заседании с послами Украины заявил, что ближайшие полгода станут важными для Украины на фоне нового "политического сезона в странах-партнерах". Видео опубликовано в телеграм-канале."Сегодня у нас с вами особая, можно даже сказать, экстренная встреча. Сейчас – самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и предыдущие политические сезоны. Есть время подготовиться", - сказал Зеленский.Зеленский отметил, что период с сентября по декабрь станет "периодом ответственных решений и для Украины, и для всей Европы". Для этого, по его словам, необходимо усилить работу по реализации украинской "формулы мира", интеграции Украины с ЕС и НАТО, сотрудничеству с партнерами в получении вооружения гарантий безопасности, а также помощи в восстановлении экономики страны. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887785118.html
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал ближайшие полгода важными для Украины

Зеленский назвал ближайшие полгода важными для Киева из-за нового политсезона у союзников

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский в среду на экстренном заседании с послами Украины заявил, что ближайшие полгода станут важными для Украины на фоне нового "политического сезона в странах-партнерах". Видео опубликовано в телеграм-канале.
"Сегодня у нас с вами особая, можно даже сказать, экстренная встреча. Сейчас – самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Он должен стать таким же проукраинским, как и предыдущие политические сезоны. Есть время подготовиться", - сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Зеленский отметил, что период с сентября по декабрь станет "периодом ответственных решений и для Украины, и для всей Европы". Для этого, по его словам, необходимо усилить работу по реализации украинской "формулы мира", интеграции Украины с ЕС и НАТО, сотрудничеству с партнерами в получении вооружения гарантий безопасности, а также помощи в восстановлении экономики страны.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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