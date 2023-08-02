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На Украине хотят национализировать завод, якобы принадлежащий россиянину - РИА Новости, 02.08.2023
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18:23 02.08.2023 (обновлено: 18:27 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887850166.html
На Украине хотят национализировать завод, якобы принадлежащий россиянину
На Украине хотят национализировать завод, якобы принадлежащий россиянину - РИА Новости, 02.08.2023
На Украине хотят национализировать завод, якобы принадлежащий россиянину
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации завода в городе Конотопе Сумской области, поскольку предприятие... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:23
2023-08-02T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
конотоп
сумская область
совет федерации рф
россия
сергей калашников
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации завода в городе Конотопе Сумской области, поскольку предприятие якобы принадлежит россиянину, члену Совета Федерации Сергею Калашнику. "Второго августа 2023 года министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях" в отношении Калашника Сергея Викторовича", - говорится в сообщении минюста в соцсети. Утверждается, что минюст хочет взыскать в доход Украины 100% уставного капитала украинского предприятия "Мотордеталь-Конотоп". Сообщается, что данный завод занимается производством и поставкой гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания. Сергей Калашник с 2020 года является членом Совета Федерации от Костромской области.
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в мире, украина, конотоп, сумская область, совет федерации рф, россия, сергей калашников, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Конотоп, Сумская область, Совет Федерации РФ, Россия, Сергей Калашников, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине хотят национализировать завод, якобы принадлежащий россиянину

Минюст Украины подал иск о национализации завода, якобы принадлежащего сенатору Калашнику

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации завода в городе Конотопе Сумской области, поскольку предприятие якобы принадлежит россиянину, члену Совета Федерации Сергею Калашнику.
"Второго августа 2023 года министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях" в отношении Калашника Сергея Викторовича", - говорится в сообщении минюста в соцсети. Утверждается, что минюст хочет взыскать в доход Украины 100% уставного капитала украинского предприятия "Мотордеталь-Конотоп". Сообщается, что данный завод занимается производством и поставкой гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания.
Сергей Калашник с 2020 года является членом Совета Федерации от Костромской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКонотопСумская областьСовет Федерации РФРоссияСергей КалашниковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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