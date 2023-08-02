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На Украине хотят национализировать завод, якобы принадлежащий россиянину
На Украине хотят национализировать завод, якобы принадлежащий россиянину - РИА Новости, 02.08.2023
На Украине хотят национализировать завод, якобы принадлежащий россиянину
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации завода в городе Конотопе Сумской области, поскольку предприятие... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:23
2023-08-02T18:23
2023-08-02T18:27
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сергей калашников
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации завода в городе Конотопе Сумской области, поскольку предприятие якобы принадлежит россиянину, члену Совета Федерации Сергею Калашнику. "Второго августа 2023 года министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях" в отношении Калашника Сергея Викторовича", - говорится в сообщении минюста в соцсети. Утверждается, что минюст хочет взыскать в доход Украины 100% уставного капитала украинского предприятия "Мотордеталь-Конотоп". Сообщается, что данный завод занимается производством и поставкой гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания. Сергей Калашник с 2020 года является членом Совета Федерации от Костромской области.
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887634798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине хотят национализировать завод, якобы принадлежащий россиянину
Минюст Украины подал иск о национализации завода, якобы принадлежащего сенатору Калашнику