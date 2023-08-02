В Раде не исключили масштабной мобилизации зимой
Депутат Рады Дубинский считает, что масштабную мобилизацию на Украине объявят зимой
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем телеграм-канале, что масштабная мобилизация на Украине может быть объявлена на Украине уже зимой, а срок действия военного положения будет продлеваться до конца следующего года.
"Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите… это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей – это подготовка к большой мобилизации", - сказал Дубинский в видео. По его мнению, в зимой "власть должна будет для попытки перелома прийти к всеобщей мобилизации украинцев". Он также считает, что действие военного положения на Украине будет продлеваться до конца 2024 года, соответственно, отодвигаться и проведение парламентских выборов.
"Осенью выборы в США. Соответственно, какие выборы в Украине перед выборами в штатах. Соответственно, продолжение военного положения до конца года, чтобы уже с новой американской администрацией достигать компромиссов, согласований", - отметил Дубинский.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.