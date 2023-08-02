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В Раде не исключили масштабной мобилизации зимой - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 02.08.2023 (обновлено: 15:04 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887784113.html
В Раде не исключили масштабной мобилизации зимой
В Раде не исключили масштабной мобилизации зимой - РИА Новости, 02.08.2023
В Раде не исключили масштабной мобилизации зимой
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем телеграм-канале, что масштабная мобилизация на Украине может быть объявлена на Украине уже зимой, а... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:18
2023-08-02T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем телеграм-канале, что масштабная мобилизация на Украине может быть объявлена на Украине уже зимой, а срок действия военного положения будет продлеваться до конца следующего года. "Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите… это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей – это подготовка к большой мобилизации", - сказал Дубинский в видео. По его мнению, в зимой "власть должна будет для попытки перелома прийти к всеобщей мобилизации украинцев". Он также считает, что действие военного положения на Украине будет продлеваться до конца 2024 года, соответственно, отодвигаться и проведение парламентских выборов. "Осенью выборы в США. Соответственно, какие выборы в Украине перед выборами в штатах. Соответственно, продолжение военного положения до конца года, чтобы уже с новой американской администрацией достигать компромиссов, согласований", - отметил Дубинский. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.
https://ria.ru/20230801/ukraina-1887608806.html
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в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде не исключили масштабной мобилизации зимой

Депутат Рады Дубинский считает, что масштабную мобилизацию на Украине объявят зимой

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем телеграм-канале, что масштабная мобилизация на Украине может быть объявлена на Украине уже зимой, а срок действия военного положения будет продлеваться до конца следующего года.
"Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите… это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей – это подготовка к большой мобилизации", - сказал Дубинский в видео. По его мнению, в зимой "власть должна будет для попытки перелома прийти к всеобщей мобилизации украинцев". Он также считает, что действие военного положения на Украине будет продлеваться до конца 2024 года, соответственно, отодвигаться и проведение парламентских выборов.
"Осенью выборы в США. Соответственно, какие выборы в Украине перед выборами в штатах. Соответственно, продолжение военного положения до конца года, чтобы уже с новой американской администрацией достигать компромиссов, согласований", - отметил Дубинский.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
СМИ: украинские военные призвали провести тотальную мобилизацию
Вчера, 14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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