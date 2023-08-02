https://ria.ru/20230802/ukraina-1887784113.html

В Раде не исключили масштабной мобилизации зимой

В Раде не исключили масштабной мобилизации зимой - РИА Новости, 02.08.2023

В Раде не исключили масштабной мобилизации зимой

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем телеграм-канале, что масштабная мобилизация на Украине может быть объявлена на Украине уже зимой, а... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:18

2023-08-02T14:18

2023-08-02T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр дубинский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем телеграм-канале, что масштабная мобилизация на Украине может быть объявлена на Украине уже зимой, а срок действия военного положения будет продлеваться до конца следующего года. "Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите… это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей – это подготовка к большой мобилизации", - сказал Дубинский в видео. По его мнению, в зимой "власть должна будет для попытки перелома прийти к всеобщей мобилизации украинцев". Он также считает, что действие военного положения на Украине будет продлеваться до конца 2024 года, соответственно, отодвигаться и проведение парламентских выборов. "Осенью выборы в США. Соответственно, какие выборы в Украине перед выборами в штатах. Соответственно, продолжение военного положения до конца года, чтобы уже с новой американской администрацией достигать компромиссов, согласований", - отметил Дубинский. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887608806.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр