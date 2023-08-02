https://ria.ru/20230802/trebovanie-1887883369.html

С ядерными боеголовками. Немцев ужаснуло новое требование Киева

С ядерными боеголовками. Немцев ужаснуло новое требование Киева - РИА Новости, 02.08.2023

С ядерными боеголовками. Немцев ужаснуло новое требование Киева

возмутило заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о необходимости поставить Киеву немецкие истребители. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T23:35

2023-08-02T23:35

2023-08-02T23:35

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

германия

андрей мельник

владимир путин

twitter

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Немецких пользователей Twitter возмутило заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о необходимости поставить Киеву немецкие истребители.Украинский дипломат потребовал срочно передать ВСУ немецкие истребители "Tornado", раз уж они все равно выводятся из эксплуатации в Германии."Когда у вас наконец появятся ядерные бомбы? Вы только и хотите эскалации", — заметили под публикацией."Я слышала, что у американцев есть НЛО. Может, еще и их сразу запросить", — предложил комментатор."Опять раздражает этот попрошайка", — возмутился другой."Никакого оружия в зоны боевых действий!" — потребовал еще один пользователь."А лучше всего крылатые ракеты с ядерными боеголовками, чтобы третья мировая война все-таки случилась!" — с иронией написал читатель.С 2015 по 2022 год Мельник был послом в Берлине. Дипломат не раз оказывался в центре скандала из-за своих одиозных заявлений. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби предположил, что Киев может получить истребители к концу этого года.Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард". Он предупредил, что, если Украина получит западные самолеты, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения пунктов дислокации.

https://ria.ru/20230802/vsu-1887865878.html

https://ria.ru/20230513/melnik-1871555787.html

https://ria.ru/20230802/polsha-1887820812.html

киев

украина

германия

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