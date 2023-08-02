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В Петербурге скончался композитор Александр Колкер

В Петербурге скончался композитор Александр Колкер - РИА Новости, 02.08.2023

В Петербурге скончался композитор Александр Колкер

Советский и российский композитор Александр Колкер скончался на 91-м году жизни, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T02:07

2023-08-02T02:07

2023-08-02T08:42

культура

санкт-петербург

александр колкер

рсфср

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Советский и российский композитор Александр Колкер скончался на 91-м году жизни, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. "С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер", — сообщается на странице творческого союза в соцсети "ВКонтакте".Дата и место прощания с Колкером пока не уточняются. Колкер родился 28 июля 1933 года. Он известен как автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и многих других. Также Колкер написал музыку к таким кинофильмам, как "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", спектаклям и мюзиклам.

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санкт-петербург, александр колкер, рсфср