Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге скончался композитор Александр Колкер - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:07 02.08.2023 (обновлено: 08:42 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/tragediya-1887705805.html
В Петербурге скончался композитор Александр Колкер
В Петербурге скончался композитор Александр Колкер - РИА Новости, 02.08.2023
В Петербурге скончался композитор Александр Колкер
Советский и российский композитор Александр Колкер скончался на 91-м году жизни, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T02:07
2023-08-02T08:42
культура
санкт-петербург
александр колкер
рсфср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886353005_0:124:1095:740_1920x0_80_0_0_d765d22f04cc848fef787390d7af0249.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Советский и российский композитор Александр Колкер скончался на 91-м году жизни, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. &quot;С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер&quot;, — сообщается на странице творческого союза в соцсети &quot;ВКонтакте&quot;.Дата и место прощания с Колкером пока не уточняются. Колкер родился 28 июля 1933 года. Он известен как автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и многих других. Также Колкер написал музыку к таким кинофильмам, как "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", спектаклям и мюзиклам.
санкт-петербург
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886353005_0:58:1095:880_1920x0_80_0_0_e11ea1826ce72c32fc90a378b01b06fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр колкер, рсфср
Культура, Санкт-Петербург, Александр Колкер, РСФСР
В Петербурге скончался композитор Александр Колкер

В Петербурге скончался автор более 100 песен и музыки к кинофильмам Александр Колкер

CC BY-SA 4.0 / АНО "Музыкальное сердце театра" / Мария Пахоменко, Александр Колкер и Александр Журбин на церемонии вручения премии "Музыкальное сердце театра", 2009Александр Наумович Колкер
Александр Наумович Колкер - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
CC BY-SA 4.0 / АНО "Музыкальное сердце театра" / Мария Пахоменко, Александр Колкер и Александр Журбин на церемонии вручения премии "Музыкальное сердце театра", 2009
Александр Наумович Колкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Советский и российский композитор Александр Колкер скончался на 91-м году жизни, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.
«

"С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер", — сообщается на странице творческого союза в соцсети "ВКонтакте".

Дата и место прощания с Колкером пока не уточняются.
Колкер родился 28 июля 1933 года. Он известен как автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и многих других. Также Колкер написал музыку к таким кинофильмам, как "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", спектаклям и мюзиклам.
 
КультураСанкт-ПетербургАлександр КолкерРСФСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала