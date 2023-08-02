https://ria.ru/20230802/terakt-1887810228.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге - РИА Новости, 02.08.2023
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге
Три человека остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести после теракта в Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель Минздрава... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:04
2023-08-02T16:04
2023-08-02T16:04
происшествия
ростовская область
таганрогский художественный музей
таганрог
взрыв в таганроге
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести после теракта в Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона. В минувшую пятницу в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. За медицинской помощью обратились 22 человека. "На данный момент в БСМП Таганрога находится три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у всех пострадавших наблюдается положительная динамика. По информации администрации Таганрога, работы по устранению последствий ЧС в настоящее время продолжаются. По вопросам восстановления оконных блоков и дверных конструкций в жилых домах, находящихся в зоне ЧС, администрация рекомендует обращаться в "Управление защиты от ЧС населения и территории Таганрога", "Управление капитального строительства" либо в приемную заместителя главы администрации по вопросам архитектуры и строительства.
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происшествия, ростовская область, таганрогский художественный музей, таганрог, взрыв в таганроге, россия
Происшествия, Ростовская область, Таганрогский художественный музей, Таганрог, Взрыв в Таганроге, Россия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге
Минздрав Ростовской области: три человека остаются в больнице после теракта в Таганроге