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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге - РИА Новости, 02.08.2023
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16:04 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/terakt-1887810228.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге - РИА Новости, 02.08.2023
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге
Три человека остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести после теракта в Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель Минздрава... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:04
2023-08-02T16:04
происшествия
ростовская область
таганрогский художественный музей
таганрог
взрыв в таганроге
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести после теракта в Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона. В минувшую пятницу в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. За медицинской помощью обратились 22 человека. "На данный момент в БСМП Таганрога находится три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у всех пострадавших наблюдается положительная динамика. По информации администрации Таганрога, работы по устранению последствий ЧС в настоящее время продолжаются. По вопросам восстановления оконных блоков и дверных конструкций в жилых домах, находящихся в зоне ЧС, администрация рекомендует обращаться в "Управление защиты от ЧС населения и территории Таганрога", "Управление капитального строительства" либо в приемную заместителя главы администрации по вопросам архитектуры и строительства.
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происшествия, ростовская область, таганрогский художественный музей, таганрог, взрыв в таганроге, россия
Происшествия, Ростовская область, Таганрогский художественный музей, Таганрог, Взрыв в Таганроге, Россия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

Минздрав Ростовской области: три человека остаются в больнице после теракта в Таганроге

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести после теракта в Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
В минувшую пятницу в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. За медицинской помощью обратились 22 человека.
Взрыв в Таганроге
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

Сотрудники полиции и скорой помощи неподалеку от места взрыва в Таганроге

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
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1 из 10
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Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
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2 из 10
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Обломки упали на территории города.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
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3 из 10
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

На месте взрыва в Таганроге

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10
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На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
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6 из 10
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области

Девять из них госпитализировали.

На месте взрыва в Таганроге

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

Женщина в окне жилого дома на одной из улиц Таганрога, стекла которого выбило после взрыва

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В соседних зданиях выбиты стекла.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
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10 из 10

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
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1 из 10

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
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2 из 10

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
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3 из 10

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"На данный момент в БСМП Таганрога находится три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у всех пострадавших наблюдается положительная динамика.
По информации администрации Таганрога, работы по устранению последствий ЧС в настоящее время продолжаются. По вопросам восстановления оконных блоков и дверных конструкций в жилых домах, находящихся в зоне ЧС, администрация рекомендует обращаться в "Управление защиты от ЧС населения и территории Таганрога", "Управление капитального строительства" либо в приемную заместителя главы администрации по вопросам архитектуры и строительства.
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27 июля, 14:13
 
ПроисшествияРостовская областьТаганрогский художественный музейТаганрогВзрыв в ТаганрогеРоссия
 
 
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