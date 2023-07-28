взрыв в таганроге

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.
Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.
Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.
Обломки упали на территории города.
Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.
Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.
На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.
Девять из них госпитализировали.
Девять из них госпитализировали.
Повреждения получили машины и многоквартирный дом.
В соседних зданиях выбиты стекла.
Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.
Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.